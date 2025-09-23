Planungen für Bestattungswald laufen weiter

Die Planungen für einen Bestattungswald in den Gumppenberg‘schen Wäldern im Nordwesten von Pöttmes laufen weiter. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) auf Nachfrage des Zweiten Bürgermeisters, Manfred Graser (Bürgerblock), im Marktgemeinderat mit. Wie berichtet, soll der Bestattungswald auf einer rund 30 Hektar großen Fläche entstehen.

Ketz sagte, erst vor wenigen Tagen habe eine Videokonferenz mit einem Vertreter des Unternehmens Friedwald stattgefunden, das den Bestattungswald betreiben wird. Die Gumppenberg‘sche Güterinspektion stellt die Flächen zur Verfügung. Trägerin des Friedhofs ist die Marktgemeinde Pöttmes.

Bürgermeister über Bestattungswald bei Pöttmes: „Es geht weiter“

Ketz sagte, im Hintergrund sei viel an dem Projekt gearbeitet worden: „Es geht tatsächlich weiter.“ Inzwischen lägen der Gemeinde die erforderlichen Unterlagen vor. Diese müssten nun rechtlich gegengeprüft werden. Wenn diese Prüfung abgeschlossen sei, werde der aktuelle Stand noch einmal im Gemeinderat präsentiert.

Im Mai 2021 waren die Pläne für den Bestattungswald vorgestellt worden: Pro Hektar würden etwa 80 bis 100 Bäume als Bestattungsbäume ausgewählt. Bis zu 20 Urnen können darunter im Abstand von zwei bis drei Metern beigesetzt werden. Erdbestattungen sind nicht möglich. Die Namen der Verstorbenen werden auf Namenstafeln an den Bäumen zu lesen sein. Die Baumgräber sind also nicht anonym.