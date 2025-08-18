Keine Kandidatinnen für den Vorstand: Frauenbund Unterbernbach löst sich auf

Schon seit mehreren Jahren ging es immer wieder um den Fortbestand des Katholischen Frauenbunds im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Bei den Wahlen im März hatten sich erneut keine Kandidatinnen für das Führungsteam gefunden. Bei einer weiteren Zusammenkunft ging es nun um die Frage: Kann der Frauenbund weiterleben oder muss er aufgelöst werden?

2021 war das damalige Führungsteam nicht mehr zur Wahl gestanden. Damals sprangen mit Susanne Gärtner, Angelika Höger und Monika Walter drei Frauen ein, um den Verein weiterzuführen. Doch ein weiteres Mal standen sie nicht mehr zur Verfügung. Weil sich keine neuen Kandidatinnen fanden, scheiterten die Wahlen im Frühjahr.

Die Mitglieder des Frauenbunds lehnen ein Sabbatjahr ab

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stimmten die Frauen deshalb vor Kurzem über das Fortbestehen des Unterbernbacher Frauenbundes ab. Dieser Schritt war nötig, weil auch diesmal für die anstehenden Neuwahlen keine Kandidatinnen für die Führungsaufgaben zur Verfügung standen. Ein sogenanntes Sabbatjahr, in dem der Verein zwar fortbesteht, aber alle Aktivitäten ruhen, um dadurch Frauen für ein Engagement in der Vorstandschaft zu begeistern, lehnten die Anwesenden ab.

Sie beschlossen schließlich einstimmig, den Verein zum Jahresende hin aufzulösen. Damit ist nach 40 Jahren Schluss. Im März hatte der Verein noch sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Der Diözesanverband Augsburg hat mittlerweile die Auflösung bestätigt. Die noch rund 30 verbliebenen Mitglieder müssen sich jetzt bis spätestens Ende September entscheiden, ob sie sich einem anderen Zweigverein anschließen, als Einzelmitglied beim Diözesanverband Augsburg verbleiben oder die Mitgliedschaft fristgerecht kündigen.

Im Unterbernbacher Dorfleben fehlt nun ein langjähriger Verein. Die Ministranten haben allerdings schon angekündigt, den beliebten Osterkerzenverkauf zu übernehmen. Und auch der Verleih von Geschirr und Gastronomie-Kaffeemaschine läuft unter der Regie der Pfarrei weiter. (mow)