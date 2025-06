Ohne Umdenken bleibt es beim Frauenmangel in der Kommunalpolitik

Was wäre, wenn Frauen von Haus aus den gleichen Mut und das Selbstbewusstsein in sich trügen wie Männer? Was, wenn schon junge Mädchen und Frauen ein gefestigtes Interesse an der Mitgestaltung der sie umgebenden Politik hätten? Wie würden Politik und Gesellschaft aussehen, wenn anerkannt würde, dass es beim Stichwort Gleichberechtigung nicht um die Gleichsetzung von Frauen und Männern geht, sondern darum, anzuerkennen, dass die Interessen von Frauen gleich viel wert sind wie die der Männer?

