Freie Fahrt auf der Reichersteiner Ortsdurchfahrt

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Mit diesen Worten brachte Landrat Klaus Metzger die Stimmung der Bevölkerung in Reicherstein zum Ausdruck, nachdem soeben mit dem Durchschneiden eines Bandes der Ausbau der Ortsdurchfahrt des Pöttmeser Ortsteils abgeschlossen worden war. Die offizielle Freigabe der 700 Meter langen Strecke erfolgt nach Aussage von Franz Balleis (Tiefbauamt im Landratsamt in Aichach) am Donnerstag, 25. September.

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt wurde durchgängig mit einer Breite von sechs Metern sowie einem neuen Gehweg mit 1,50 Metern Breite entlang der Kreisstraße ausgebaut. Verbesserte Sichtverhältnisse an Kreuzungen sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen an den Ortseingängen, unter anderem Mittelinseln und Querungshilfen, sollen für mehr Sicherheit, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer, sorgen. Neben der Erneuerung der Fahrbahn, der Trassierung und der Entwässerung wurde auch die Straßenbeleuchtung modernisiert. Gleichzeitig wurden neue Leitungen für die Telekommunikation verlegt, wodurch gleichzeitig ein Breitbandausbau erfolgte. Der Markt Pöttmes hatte im Vorfeld bereits die Kanalisation und Teile der Wasserleitungen saniert

Bürgermeister: „Antworten in Richtung Zukunft“

Der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz sprach von einem neuen Kapitel für den Ort. Eine Straße verkörpere auch Lebensqualität, sie verbinde Menschen und in diesem Fall auch zwei Landkreise. Er lobte die Ausführung der Arbeiten, betonte den Wert der LED-Beleuchtung, die dazu beitrage, Energie zu sparen, und erwähnte auch den Geh- und Radweg. Auf diese Weise habe man dazu beigetragen, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen: „Das waren alles Antworten in Richtung Zukunft.“ Und mit Blick auf die Planer und Arbeiter sagte der Bürgermeister: „Wir haben von den Reichersteinern nur Gutes gehört.“

Den Ort im äußersten Nordwesten des Landkreises bezeichnete Metzger bislang als „blinden Flecken“. Jetzt wurde auch dort die Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Dann ging der Landrat darauf ein, dass bei Maßnahmen der öffentlichen Hand nicht selten die Kosten deutlich steigen, hier war das nicht der Fall: „Wir sind im Kosten- und auch im Zeitplan.“ Im März begannen die Arbeiten, im September sind sie bereits abgeschlossen, wobei als Ziel vorher eigentlich erst der Dezember genannt worden war.

Günstiges Wetter für den Straßenausbau in Reicherstein

Dass dieses Vorhaben so schnell verwirklicht werden konnte, lag auch am günstigen Wetter. Die Mitglieder des Kreistages können sich noch vor dem Ende des Jahres von diesem Projekt persönlich überzeugen. Zu ihrem traditionellen Weihnachtsessen treffen sie sich diesmal im Landgasthof Reicherstein. Nur wenige Meter entfernt von diesem Lokal fand die kurze Zeremonie statt, an der mit Marina Jakob (Freie Wähler) auch eine Abgeordnete des Landtags teilnahm.

Ausgeführt hat die Arbeiten die Firma Holl Tiefbau aus Burgheim. Planung und Bauleitung übernahm die Wipfler-Plan Planungsgesellschaft aus Pfaffenhofen. Die Federführung des Projekts lag beim Sachgebiet Tiefbau/Bauhof des Landratsamtes Aichach-Friedberg.

2,1 Millionen Euro fließen in Straßenausbau in Reicherstein

Gut zwei Millionen Euro steckte die Marktgemeinde Pöttmes in dieses Vorhaben, darin sind auch Arbeiten an Kanal- und Wasserleitungen enthalten. Die Kosten allein für Straße und Gehweg beliefen sich auf 2,1 Millionen Euro. Damit ist der Wunschzettel der Bürgerinnen und Bürger in Reicherstein nur zum Teil abgearbeitet; es wird immer wieder die Forderungen nach weiteren Investitionen in Straßenverbindungen laut. Diese Anregungen sind Franz Balleis wohlbekannt, wann sie umgesetzt werden sollen, dazu konnte er am Dienstag keine Angaben machen.