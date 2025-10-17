Freie Wähler nominieren Marc Sturm einstimmig als Landratskandidat

Mit einem überzeugenden Votum im Rücken zieht der Aichacher Rechtsanwalt Marc Sturm als Landratskandidat der Freien Wähler im Landkreis Aichach-Friedberg in den Wahlkampf. Einstimmig wählten ihn die Mitglieder laut einer Mitteilung am Donnerstag in Dasing zum Kandidaten für das Amt des Landrats. Bei der gemeinsamen Nominierungsveranstaltung von Kreisverband und Kreisvereinigung wurde zugleich die Kreistagsliste einstimmig beschlossen.

Die Ausgangslage sei herausfordernd, sagte Sturm bei seiner Bewerbungsrede. Die erheblichen Ausgabenmehrungen bei der Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes habe die finanziellen Spielräume erheblich beschränkt. Im Jahr 2019 sei man noch von Kosten in Höhe von 9,4 Millionen für den Erweiterungsbau und 6,6 Millionen für die Sanierung des Bestandsgebäudes ausgegangen. Im Haushalt 2025 seien insgesamt 46,9 Millionen für den Erweiterungsbau und die energetische Sanierung und Optimierung des Bestandes hinterlegt. „Der Landkreis muss deshalb zuerst selbst sparen, bevor überhaupt über eine Erhöhung der Kreisumlage nachgedacht wird“, betonte der Kandidat.

Freie Wähler wollen beide Krankenhäuser erhalten

Die Freien Wähler möchten sich der Mitteilung zufolge für den Erhalt der beiden Krankenhausstandorte in Aichach und Friedberg einsetzen und so eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung für die Menschen sicherstellen. Insbesondere für das Krankenhaus Aichach sei es nötig, eine interessante Nische zu finden und zu entwickeln. „Wir sind entschieden gegen einen Verkauf des Areals an einen Investor, zumal wir mit dem Verkaufserlös vielleicht ein einziges Jahresdefizit der Kliniken ausgleichen könnten und anschließend ohne Tafelsilber dastehen würden“, ergänzte Sturm.

Beim Öffentlichen Personennahverkehr begleite man die angedachte Fusion von AVV und MVV konstruktiv. Auch wenn sich die anfängliche Hoffnung, dass es für den Landkreis deutlich billiger und für die Nutzer viel besser werde, in dieser Form wohl nicht bestätigen werde, wie es hieß.

Als weitere Themen sprach der Landratskandidat den Ausbau der Pflegestrukturen, insbesondere mobile Pflegeangebote, Tagespflegeplätze und Pflegeheime an. Die Freien Wähler setzten sich dafür ein, dass die Menschen im Wittelsbacher Land so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben könnten, so Sturm.

Zahlreiche Kommunalpolitiker kandideren für die Freien Wähler

Auch die Kreistagsliste wurde einstimmig nominiert. Auf der Liste finden sich zahlreiche ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus dem ganzen Landkreis, aber auch bekannte Persönlichkeiten wie der Motorradweltmeister Stefan Bradl aus Zahling oder der Schiltberger Hochzeitslader und Metzgermeister Christoph Schmidmeir. „Ihr habt überdurchschnittlich viele Kandidaten aus der Landwirtschaft, Selbstständige und Handwerker für Euch begeistert“, lobte die Landtagsabgeordnete Marina Jakob. Die Kandidaten im Einzelnen:

Marc Sturm, Aichach-Griesbeckerzell, Rechtsanwalt, Stadtrat und Kreisrat Andreas Wiesner, Dasing, Erster Bürgermeister Helmut Lenz, Aichach-Ecknach, Rektor a.D., Stellvertretender Landrat und Kreisrat Erich Nagl, Dasing, Bürgermeister i. R., Kreisrat Hannes Hatzold, Friedberg, Kfz-Meister, Stadtrat und Kreisrat Petrus Erhard, Aindling-Arnhofen, Landwirt, Kreisrat Hannes Ankner, Dasing, selbstständiger Metallbaumeister, Gemeinderat und Kreisrat Hans Finkenzeller, Sielenbach, Landwirt, Gemeinderat und Kreisrat Bettina Grabmann, Merching, Verwaltungsangestellte Bettina Stief, Aichach-Griesbeckerzell, Standortleiterin, Stadträtin Robert Sturm, Kissing, Spediteur, Dritter Bürgermeister und Gemeinderat Manfred Riedelsberger, Pöttmes-Wiesenbach, Angebots- und Vertragsmanager, Marktgemeinderat Michael Kottmaier, Friedberg-Stätzling, Regierungsdirektor a.D. Dr. Tobias Zauscher, Eurasburg, Tierarzt, Gemeinderat Josef Reiter, Baar, Unternehmer, Gemeinderat Josef Neumaier, Aichach-Gallenbach, Landwirt, Ortssprecher Michael Lindermeir, Rehling, selbständiger Elektromeister, Gemeinderat Paul Graf, Ried, Programm Manager, Gemeinderat Rolf Burkhard, Aichach-Oberschneitbach, selbstständiger Bagger- und Transportunternehmer, Ortssprecher Christoph Schmidmeir, Schiltberg-Allenberg, Metzgermeister Stefan Bradl, Obergriesbach-Zahling, Profi-Motorradrennfahrer Ewald Lindemeir, Affing, Arbeitsschutzmeister Anton Held, Adelzhausen, Bauunternehmer Xaver Mayr, Eurasburg, Agrarbetriebswirt Fabian Schormair, Aichach, Radsport Logistik Manager Sandra Tafferner-Fischer, Friedberg-Derching, Angestllte im Reha-Fahrdienst Clarissa Junger-Speckner, Aichach, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin Iris Neusiedl, Dasing-Laimering, Rentnerin, Gemeinderätin Martin Steinbacher, Pöttmes-Reicherstein, Maschinenbautechniker und Teamleiter, Ortssprecher Ludwig Ortlieb, Mering, selbstständiger Unternehmer Julia Jörk, Friedberg, Juristin Alexander Strobel, Friedberg, selbstständiger Zimmerermeister, Stadtat Lothar Bahn, Aichach-Klingen, Diplomökonom, Stadtrat Karl Höger, Friedberg-Stätzling, Agraringenieur (M.Sc.) Manfred Stark, Hollenbach, Busfahrer, Gemeinderat Thomas Baur, Inchenhofen, Lohnunternehmer Maximilian Kropf, Dasing-Wessiszell, Polizeibeamter Daniela Schmuttermair, Dasing, Unternehmerin Fabian Bär, Kissing, Selbstständiger Schreiner, Gemeinderat Markus Berchtenbreiter, Kissing, selbstständiger Gartenbauer, Gemeinderat Oliver Heib, Kühbach, selbstständiger Kaufmann Margit Hatzold, Friedberg, Steuerfachgehilfin Andreas Wurzer, Petersdorf, selbstständiger Zimmerermeister Manuel Strobel, Friedberg, Immobilienprojektleiter Wolfgang Hörmann, Affing-Mühlhausen, selbstständiger Parkettlegemeister Bernd Aichele, Aindling-Binnenbach, Elektroingenieur, Gemeinderat Erwin Raba, Pöttmes-Schnellmannskreuth, Verwaltungsangestellter, Ortssprecher Monika Scheibenbogen, Merching, selbstständige medizinische Fußpflegerin, Gemeinderätin Josef Ziegler, Aichach, Busunternehmer Manfred Huber, Aichach-Ecknach, Landwirt, Stadtrat Klaus Gold, Friedberg, Maschinenbautechniker im technischen Vertrieb Christian Montag, Aichach, Baumaschinenführer Martin Bayer, Aichach-Oberbernbach, Maschinenbaumeister Andreas Eibel, Aichach-Gallenbach, selbstständiger Elektromeister Stephanie Baker, Aichach-Algertshausen, Handelsbachwirtin Nina Barrera, Aichach, Dipl. Ing., Social Media und Direktvermarktung Sebastian Flierl, Pöttmes-Ebenried, Elektrotechnikermeister, Ortssprecher Dominik Chalinski, Aichach, Unternehmer Bertram Wachinger, Dasing, Architekt Georg Robert Jung, Aichach, Geschäftsführer, Stadtrat

Ersatzkandidaten: Johanna Lindemeir, Affing, Juristin; Peter Becker, Aichach, Rentner. (AZ)