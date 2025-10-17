Freie Wähler nominieren Marc Sturm einstimmig als Landratskandidat

Mit einem überzeugenden Votum im Rücken zieht der Aichacher Rechtsanwalt Marc Sturm als Landratskandidat der Freien Wähler im Landkreis Aichach-Friedberg in den Wahlkampf. Einstimmig wählten ihn die Mitglieder laut einer Mitteilung am Donnerstag in Dasing zum Kandidaten für das Amt des Landrats. Bei der gemeinsamen Nominierungsveranstaltung von Kreisverband und Kreisvereinigung wurde zugleich die Kreistagsliste einstimmig beschlossen.
Die Ausgangslage sei herausfordernd, sagte Sturm bei seiner Bewerbungsrede. Die erheblichen Ausgabenmehrungen bei der Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes habe die finanziellen Spielräume erheblich beschränkt. Im Jahr 2019 sei man noch von Kosten in Höhe von 9,4 Millionen für den Erweiterungsbau und 6,6 Millionen für die Sanierung des Bestandsgebäudes ausgegangen. Im Haushalt 2025 seien insgesamt 46,9 Millionen für den Erweiterungsbau und die energetische Sanierung und Optimierung des Bestandes hinterlegt. „Der Landkreis muss deshalb zuerst selbst sparen, bevor überhaupt über eine Erhöhung der Kreisumlage nachgedacht wird“, betonte der Kandidat.
Freie Wähler wollen beide Krankenhäuser erhalten
Die Freien Wähler möchten sich der Mitteilung zufolge für den Erhalt der beiden Krankenhausstandorte in Aichach und Friedberg einsetzen und so eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung für die Menschen sicherstellen. Insbesondere für das Krankenhaus Aichach sei es nötig, eine interessante Nische zu finden und zu entwickeln. „Wir sind entschieden gegen einen Verkauf des Areals an einen Investor, zumal wir mit dem Verkaufserlös vielleicht ein einziges Jahresdefizit der Kliniken ausgleichen könnten und anschließend ohne Tafelsilber dastehen würden“, ergänzte Sturm.
Beim Öffentlichen Personennahverkehr begleite man die angedachte Fusion von AVV und MVV konstruktiv. Auch wenn sich die anfängliche Hoffnung, dass es für den Landkreis deutlich billiger und für die Nutzer viel besser werde, in dieser Form wohl nicht bestätigen werde, wie es hieß.
Als weitere Themen sprach der Landratskandidat den Ausbau der Pflegestrukturen, insbesondere mobile Pflegeangebote, Tagespflegeplätze und Pflegeheime an. Die Freien Wähler setzten sich dafür ein, dass die Menschen im Wittelsbacher Land so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben könnten, so Sturm.
Zahlreiche Kommunalpolitiker kandideren für die Freien Wähler
Auch die Kreistagsliste wurde einstimmig nominiert. Auf der Liste finden sich zahlreiche ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus dem ganzen Landkreis, aber auch bekannte Persönlichkeiten wie der Motorradweltmeister Stefan Bradl aus Zahling oder der Schiltberger Hochzeitslader und Metzgermeister Christoph Schmidmeir. „Ihr habt überdurchschnittlich viele Kandidaten aus der Landwirtschaft, Selbstständige und Handwerker für Euch begeistert“, lobte die Landtagsabgeordnete Marina Jakob. Die Kandidaten im Einzelnen:
- Marc Sturm, Aichach-Griesbeckerzell, Rechtsanwalt, Stadtrat und Kreisrat
- Andreas Wiesner, Dasing, Erster Bürgermeister
- Helmut Lenz, Aichach-Ecknach, Rektor a.D., Stellvertretender Landrat und Kreisrat
- Erich Nagl, Dasing, Bürgermeister i. R., Kreisrat
- Hannes Hatzold, Friedberg, Kfz-Meister, Stadtrat und Kreisrat
- Petrus Erhard, Aindling-Arnhofen, Landwirt, Kreisrat
- Hannes Ankner, Dasing, selbstständiger Metallbaumeister, Gemeinderat und Kreisrat
- Hans Finkenzeller, Sielenbach, Landwirt, Gemeinderat und Kreisrat
- Bettina Grabmann, Merching, Verwaltungsangestellte
- Bettina Stief, Aichach-Griesbeckerzell, Standortleiterin, Stadträtin
- Robert Sturm, Kissing, Spediteur, Dritter Bürgermeister und Gemeinderat
- Manfred Riedelsberger, Pöttmes-Wiesenbach, Angebots- und Vertragsmanager, Marktgemeinderat
- Michael Kottmaier, Friedberg-Stätzling, Regierungsdirektor a.D.
- Dr. Tobias Zauscher, Eurasburg, Tierarzt, Gemeinderat
- Josef Reiter, Baar, Unternehmer, Gemeinderat
- Josef Neumaier, Aichach-Gallenbach, Landwirt, Ortssprecher
- Michael Lindermeir, Rehling, selbständiger Elektromeister, Gemeinderat
- Paul Graf, Ried, Programm Manager, Gemeinderat
- Rolf Burkhard, Aichach-Oberschneitbach, selbstständiger Bagger- und Transportunternehmer, Ortssprecher
- Christoph Schmidmeir, Schiltberg-Allenberg, Metzgermeister
- Stefan Bradl, Obergriesbach-Zahling, Profi-Motorradrennfahrer
- Ewald Lindemeir, Affing, Arbeitsschutzmeister
- Anton Held, Adelzhausen, Bauunternehmer
- Xaver Mayr, Eurasburg, Agrarbetriebswirt
- Fabian Schormair, Aichach, Radsport Logistik Manager
- Sandra Tafferner-Fischer, Friedberg-Derching, Angestllte im Reha-Fahrdienst
- Clarissa Junger-Speckner, Aichach, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin
- Iris Neusiedl, Dasing-Laimering, Rentnerin, Gemeinderätin
- Martin Steinbacher, Pöttmes-Reicherstein, Maschinenbautechniker und Teamleiter, Ortssprecher
- Ludwig Ortlieb, Mering, selbstständiger Unternehmer
- Julia Jörk, Friedberg, Juristin
- Alexander Strobel, Friedberg, selbstständiger Zimmerermeister, Stadtat
- Lothar Bahn, Aichach-Klingen, Diplomökonom, Stadtrat
- Karl Höger, Friedberg-Stätzling, Agraringenieur (M.Sc.)
- Manfred Stark, Hollenbach, Busfahrer, Gemeinderat
- Thomas Baur, Inchenhofen, Lohnunternehmer
- Maximilian Kropf, Dasing-Wessiszell, Polizeibeamter
- Daniela Schmuttermair, Dasing, Unternehmerin
- Fabian Bär, Kissing, Selbstständiger Schreiner, Gemeinderat
- Markus Berchtenbreiter, Kissing, selbstständiger Gartenbauer, Gemeinderat
- Oliver Heib, Kühbach, selbstständiger Kaufmann
- Margit Hatzold, Friedberg, Steuerfachgehilfin
- Andreas Wurzer, Petersdorf, selbstständiger Zimmerermeister
- Manuel Strobel, Friedberg, Immobilienprojektleiter
- Wolfgang Hörmann, Affing-Mühlhausen, selbstständiger Parkettlegemeister
- Bernd Aichele, Aindling-Binnenbach, Elektroingenieur, Gemeinderat
- Erwin Raba, Pöttmes-Schnellmannskreuth, Verwaltungsangestellter, Ortssprecher
- Monika Scheibenbogen, Merching, selbstständige medizinische Fußpflegerin, Gemeinderätin
- Josef Ziegler, Aichach, Busunternehmer
- Manfred Huber, Aichach-Ecknach, Landwirt, Stadtrat
- Klaus Gold, Friedberg, Maschinenbautechniker im technischen Vertrieb
- Christian Montag, Aichach, Baumaschinenführer
- Martin Bayer, Aichach-Oberbernbach, Maschinenbaumeister
- Andreas Eibel, Aichach-Gallenbach, selbstständiger Elektromeister
- Stephanie Baker, Aichach-Algertshausen, Handelsbachwirtin
- Nina Barrera, Aichach, Dipl. Ing., Social Media und Direktvermarktung
- Sebastian Flierl, Pöttmes-Ebenried, Elektrotechnikermeister, Ortssprecher
- Dominik Chalinski, Aichach, Unternehmer
- Bertram Wachinger, Dasing, Architekt
- Georg Robert Jung, Aichach, Geschäftsführer, Stadtrat
Ersatzkandidaten: Johanna Lindemeir, Affing, Juristin; Peter Becker, Aichach, Rentner. (AZ)
