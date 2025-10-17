Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Freie Wähler nominieren Marc Sturm einstimmig als Landratskandidat

Aichach-Friedberg

Freie Wähler nominieren Marc Sturm einstimmig als Landratskandidat

Der Aichacher Rechtsanwalt Mark Sturm geht mit einem starken Votum in den Wahlkampf. Auf der Kreistagsliste steht auch ein Weltmeister.
    • |
    • |
    • |
    Unter den ersten 15 Kandidaten auf der Kreistagsliste der Freien Wähler sind zahlreiche amtierende Kreisräte, Bürgermeister und Bürgermeisterkandidaten aus dem ganzen Landkreis. Landratskandidat Marc Sturm erhielt ein einstimmiges Votum bei der Nominierungsversammlung.
    Unter den ersten 15 Kandidaten auf der Kreistagsliste der Freien Wähler sind zahlreiche amtierende Kreisräte, Bürgermeister und Bürgermeisterkandidaten aus dem ganzen Landkreis. Landratskandidat Marc Sturm erhielt ein einstimmiges Votum bei der Nominierungsversammlung. Foto: Julia Jörk

    Mit einem überzeugenden Votum im Rücken zieht der Aichacher Rechtsanwalt Marc Sturm als Landratskandidat der Freien Wähler im Landkreis Aichach-Friedberg in den Wahlkampf. Einstimmig wählten ihn die Mitglieder laut einer Mitteilung am Donnerstag in Dasing zum Kandidaten für das Amt des Landrats. Bei der gemeinsamen Nominierungsveranstaltung von Kreisverband und Kreisvereinigung wurde zugleich die Kreistagsliste einstimmig beschlossen.

    Landratskandidat Marc Sturm erhielt ein einstimmiges Votum bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler.
    Landratskandidat Marc Sturm erhielt ein einstimmiges Votum bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler. Foto: Julia Jörk

    Die Ausgangslage sei herausfordernd, sagte Sturm bei seiner Bewerbungsrede. Die erheblichen Ausgabenmehrungen bei der Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes habe die finanziellen Spielräume erheblich beschränkt. Im Jahr 2019 sei man noch von Kosten in Höhe von 9,4 Millionen für den Erweiterungsbau und 6,6 Millionen für die Sanierung des Bestandsgebäudes ausgegangen. Im Haushalt 2025 seien insgesamt 46,9 Millionen für den Erweiterungsbau und die energetische Sanierung und Optimierung des Bestandes hinterlegt. „Der Landkreis muss deshalb zuerst selbst sparen, bevor überhaupt über eine Erhöhung der Kreisumlage nachgedacht wird“, betonte der Kandidat.

    Freie Wähler wollen beide Krankenhäuser erhalten

    Die Freien Wähler möchten sich der Mitteilung zufolge für den Erhalt der beiden Krankenhausstandorte in Aichach und Friedberg einsetzen und so eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung für die Menschen sicherstellen. Insbesondere für das Krankenhaus Aichach sei es nötig, eine interessante Nische zu finden und zu entwickeln. „Wir sind entschieden gegen einen Verkauf des Areals an einen Investor, zumal wir mit dem Verkaufserlös vielleicht ein einziges Jahresdefizit der Kliniken ausgleichen könnten und anschließend ohne Tafelsilber dastehen würden“, ergänzte Sturm.

    Beim Öffentlichen Personennahverkehr begleite man die angedachte Fusion von AVV und MVV konstruktiv. Auch wenn sich die anfängliche Hoffnung, dass es für den Landkreis deutlich billiger und für die Nutzer viel besser werde, in dieser Form wohl nicht bestätigen werde, wie es hieß.

    Als weitere Themen sprach der Landratskandidat den Ausbau der Pflegestrukturen, insbesondere mobile Pflegeangebote, Tagespflegeplätze und Pflegeheime an. Die Freien Wähler setzten sich dafür ein, dass die Menschen im Wittelsbacher Land so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben könnten, so Sturm.

    Zahlreiche Kommunalpolitiker kandideren für die Freien Wähler

    Auch die Kreistagsliste wurde einstimmig nominiert. Auf der Liste finden sich zahlreiche ehrenamtliche Kommunalpolitiker aus dem ganzen Landkreis, aber auch bekannte Persönlichkeiten wie der Motorradweltmeister Stefan Bradl aus Zahling oder der Schiltberger Hochzeitslader und Metzgermeister Christoph Schmidmeir. „Ihr habt überdurchschnittlich viele Kandidaten aus der Landwirtschaft, Selbstständige und Handwerker für Euch begeistert“, lobte die Landtagsabgeordnete Marina Jakob. Die Kandidaten im Einzelnen:

    1. Marc Sturm, Aichach-Griesbeckerzell, Rechtsanwalt, Stadtrat und Kreisrat
    2. Andreas Wiesner, Dasing, Erster Bürgermeister 
    3. Helmut Lenz, Aichach-Ecknach, Rektor a.D., Stellvertretender Landrat und Kreisrat
    4. Erich Nagl, Dasing, Bürgermeister i. R., Kreisrat
    5. Hannes Hatzold, Friedberg, Kfz-Meister, Stadtrat und Kreisrat
    6. Petrus  Erhard, Aindling-Arnhofen, Landwirt, Kreisrat
    7. Hannes Ankner, Dasing, selbstständiger Metallbaumeister, Gemeinderat und Kreisrat
    8. Hans Finkenzeller, Sielenbach, Landwirt, Gemeinderat und Kreisrat
    9. Bettina Grabmann, Merching, Verwaltungsangestellte
    10. Bettina Stief, Aichach-Griesbeckerzell, Standortleiterin, Stadträtin
    11. Robert Sturm, Kissing, Spediteur, Dritter Bürgermeister und Gemeinderat
    12. Manfred Riedelsberger, Pöttmes-Wiesenbach, Angebots- und Vertragsmanager, Marktgemeinderat
    13. Michael Kottmaier, Friedberg-Stätzling, Regierungsdirektor a.D.
    14. Dr. Tobias Zauscher, Eurasburg, Tierarzt, Gemeinderat
    15. Josef Reiter, Baar, Unternehmer, Gemeinderat
    16. Josef Neumaier, Aichach-Gallenbach, Landwirt, Ortssprecher
    17. Michael Lindermeir, Rehling, selbständiger Elektromeister, Gemeinderat
    18. Paul Graf, Ried, Programm Manager, Gemeinderat
    19. Rolf Burkhard, Aichach-Oberschneitbach, selbstständiger Bagger- und Transportunternehmer, Ortssprecher
    20. Christoph Schmidmeir, Schiltberg-Allenberg, Metzgermeister
    21. Stefan Bradl, Obergriesbach-Zahling, Profi-Motorradrennfahrer
    22. Ewald Lindemeir, Affing, Arbeitsschutzmeister  
    23. Anton Held, Adelzhausen, Bauunternehmer 
    24. Xaver Mayr, Eurasburg, Agrarbetriebswirt        
    25. Fabian Schormair, Aichach, Radsport Logistik Manager 
    26. Sandra Tafferner-Fischer, Friedberg-Derching, Angestllte im Reha-Fahrdienst
    27. Clarissa Junger-Speckner, Aichach, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin 
    28. Iris Neusiedl, Dasing-Laimering, Rentnerin, Gemeinderätin
    29. Martin Steinbacher, Pöttmes-Reicherstein, Maschinenbautechniker und Teamleiter, Ortssprecher
    30. Ludwig Ortlieb, Mering, selbstständiger Unternehmer
    31. Julia Jörk, Friedberg, Juristin
    32. Alexander Strobel, Friedberg, selbstständiger Zimmerermeister, Stadtat
    33. Lothar Bahn, Aichach-Klingen, Diplomökonom, Stadtrat
    34. Karl Höger, Friedberg-Stätzling, Agraringenieur (M.Sc.) 
    35. Manfred Stark, Hollenbach, Busfahrer, Gemeinderat
    36. Thomas Baur, Inchenhofen, Lohnunternehmer 
    37. Maximilian Kropf, Dasing-Wessiszell, Polizeibeamter
    38. Daniela Schmuttermair, Dasing, Unternehmerin
    39. Fabian Bär, Kissing, Selbstständiger Schreiner, Gemeinderat
    40. Markus Berchtenbreiter, Kissing, selbstständiger Gartenbauer, Gemeinderat
    41. Oliver Heib, Kühbach, selbstständiger Kaufmann
    42. Margit Hatzold, Friedberg, Steuerfachgehilfin
    43. Andreas Wurzer, Petersdorf, selbstständiger Zimmerermeister
    44. Manuel Strobel, Friedberg, Immobilienprojektleiter
    45. Wolfgang Hörmann, Affing-Mühlhausen, selbstständiger Parkettlegemeister
    46. Bernd Aichele, Aindling-Binnenbach, Elektroingenieur, Gemeinderat
    47. Erwin Raba, Pöttmes-Schnellmannskreuth, Verwaltungsangestellter, Ortssprecher
    48. Monika Scheibenbogen, Merching, selbstständige medizinische Fußpflegerin, Gemeinderätin
    49. Josef Ziegler, Aichach, Busunternehmer
    50. Manfred Huber, Aichach-Ecknach, Landwirt, Stadtrat
    51. Klaus Gold, Friedberg, Maschinenbautechniker im technischen Vertrieb
    52. Christian Montag, Aichach, Baumaschinenführer
    53. Martin Bayer, Aichach-Oberbernbach, Maschinenbaumeister
    54. Andreas Eibel, Aichach-Gallenbach, selbstständiger Elektromeister
    55. Stephanie Baker, Aichach-Algertshausen, Handelsbachwirtin
    56. Nina Barrera, Aichach, Dipl. Ing., Social Media und Direktvermarktung
    57. Sebastian Flierl, Pöttmes-Ebenried, Elektrotechnikermeister, Ortssprecher
    58. Dominik Chalinski, Aichach, Unternehmer 
    59. Bertram Wachinger, Dasing, Architekt
    60. Georg Robert Jung, Aichach, Geschäftsführer, Stadtrat

    Ersatzkandidaten: Johanna Lindemeir, Affing, Juristin; Peter Becker, Aichach, Rentner. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden