Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Freie Wählergemeinschaft Aichach stellt Bürgermeisterkandidaten vor – Politikerevent mit Aiwanger

Aichach

Freie Wählergemeinschaft stellt Bürgermeisterkandidaten vor

Beim Politischen Abend mit Hubert Aiwanger im Festzelt der Sulzbacher Adlerhorst-Schützen verrät die FWG, wer für das Bürgermeisteramt in Aichach kandidiert.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Wer will für die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile für das Amt des Aichacher Bürgermeisters kandidieren? Das wird am Montagabend bekanntgegeben.
    Wer will für die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile für das Amt des Aichacher Bürgermeisters kandidieren? Das wird am Montagabend bekanntgegeben. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Wer für die Freien Wähler (FW) als Landrat kandidiert, steht seit Freitag fest: Der Griesbeckerzeller Marc Sturm wurde am Freitag als Kandidat präsentiert. Am Montag, 15. September, wird nun das Geheimnis gelüftet, wer sich für die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile (FWG) um das Amt des Bürgermeisters in Aichach bewirbt.

    Bekanntgabe beim Politischen Abend mit Aiwanger

    Der Kandidat oder die Kandidatin wird im Rahmen eines Politischen Abends im Festzelt der Adlerhorst-Schützen im Stadtteil Sulzbach vorgestellt. Zu dem Abend wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erwartet. Das Zelt öffnet um 17.30 Uhr, der Ausschank um 18 Uhr.

    Am Montag wird somit die dritte Person bekannt, die sich um das Amt des Aichacher Bürgermeisters bewirbt. Die CSU hat bereits den Zweiten Bürgermeister Josef Dußmann nominiert, die SPD die Stadträtin Nicole Matthes. (bac)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden