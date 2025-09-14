Freie Wählergemeinschaft stellt Bürgermeisterkandidaten vor

Wer für die Freien Wähler (FW) als Landrat kandidiert, steht seit Freitag fest: Der Griesbeckerzeller Marc Sturm wurde am Freitag als Kandidat präsentiert. Am Montag, 15. September, wird nun das Geheimnis gelüftet, wer sich für die Freie Wählergemeinschaft Aichach und Ortsteile (FWG) um das Amt des Bürgermeisters in Aichach bewirbt.

Bekanntgabe beim Politischen Abend mit Aiwanger

Der Kandidat oder die Kandidatin wird im Rahmen eines Politischen Abends im Festzelt der Adlerhorst-Schützen im Stadtteil Sulzbach vorgestellt. Zu dem Abend wird der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger erwartet. Das Zelt öffnet um 17.30 Uhr, der Ausschank um 18 Uhr.

Am Montag wird somit die dritte Person bekannt, die sich um das Amt des Aichacher Bürgermeisters bewirbt. Die CSU hat bereits den Zweiten Bürgermeister Josef Dußmann nominiert, die SPD die Stadträtin Nicole Matthes. (bac)