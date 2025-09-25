Pöttmeser können sich am Solarpark Schnellmannskreuth beteiligen

Wo früher Spargel angebaut wurde, wird rund um den Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth und nahe dem Inchenhofener Ortsteil Unterbachern künftig Solarstrom erzeugt. Vor fast genau einem Jahr, im Herbst 2024, war der Spatenstich für die Anlage. Sie ist nach Angaben des Ingolstädter Unternehmens Anumar, das sie errichtet hat, der größte Solarpark in Bayerisch Schwaben. Ende November soll sie voraussichtlich in Betrieb gehen. Menschen aus dem Markt Pöttmes können sich finanziell an dem Solarpark beteiligen. Nun stellte Anumar die verschiedenen Modelle zur Bürgerbeteiligung vor.

