Freiflächenfotovoltaikanlage in Schnellmannskreuth: So können sich Bürger finanziell beteiligen

Pöttmes

Pöttmeser können sich am Solarpark Schnellmannskreuth beteiligen

Ende November soll der Solarpark nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth voraussichtlich in Betrieb gehen.Wie Menschen aus dem Markt Pöttmes finanziell profitieren können.
Von Nicole Simüller
    Seit Herbst 2024 wurde der Solarpark beim Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth errichtet. Nun können sich Menschen aus der Marktgemeinde finanziell daran beteiligen.
    Seit Herbst 2024 wurde der Solarpark beim Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth errichtet. Nun können sich Menschen aus der Marktgemeinde finanziell daran beteiligen. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

    Wo früher Spargel angebaut wurde, wird rund um den Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth und nahe dem Inchenhofener Ortsteil Unterbachern künftig Solarstrom erzeugt. Vor fast genau einem Jahr, im Herbst 2024, war der Spatenstich für die Anlage. Sie ist nach Angaben des Ingolstädter Unternehmens Anumar, das sie errichtet hat, der größte Solarpark in Bayerisch Schwaben. Ende November soll sie voraussichtlich in Betrieb gehen. Menschen aus dem Markt Pöttmes können sich finanziell an dem Solarpark beteiligen. Nun stellte Anumar die verschiedenen Modelle zur Bürgerbeteiligung vor.

