Feuerwehr baut ihr Festzelt auf fürs große Jubiläum

Jetzt wird es ernst bei den finalen Vorbereitungen der Freiwilligen Feuerwehr Rehling zum 150. Gründungsjubiläum. Dieses wird von Donnerstag, 26. Juni, bis Sonntag, 29. Juni, vier Tage lang gefeiert. Am Freitag wurde das Festzelt angeliefert und am selben Nachmittag wurden bereits das Grundgerüst mit Verankerungen und die Hauptstützen gesetzt. Auch die Dachträger sind montiert. Das Festzelt steht also im Rohbau auf der Festwiese der Familie Jakob (Schmidbauer) an der Hambergstraße Richtung Hort.

Freiwillige Helfer sind in Rehling willkommen

Am Montag, 16. Juni, geht es in voller Mannschaftsstärke an die Arbeit, um Haupt.- und Nebenzelte vollständig aufzubauen und mit allen Einbauten und Einrichtungen zu versehen. Arbeitsbeginn ist am Montag um 8 Uhr. Freiwillige Helfer sind willkommen.

