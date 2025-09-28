Icon Menü
Fremdkörper im Maisfeld beschädigen Mähdrescher: Polizei ermittelt

Kühbach

Sabotage im Maisfeld? Mähdrescher wird bei Einsatz stark beschädigt

Als ein Landwirt in Kühbach sein Maisfeld ernten will, kommt es zu einem schweren Schaden an seiner Maschine. Jetzt werden Zeugen gesucht.
    |
    |
    |
    Schwer beschädigt wurde am Samstagnachmittag der Mähdrescher eines Landwirts bei einem Einsatz in Kühbach. Offenbar hatten Unbekannte Fremdkörper im Acker abgelegt. Jetzt ermittelt die Polizei.
    Schwer beschädigt wurde am Samstagnachmittag der Mähdrescher eines Landwirts bei einem Einsatz in Kühbach. Offenbar hatten Unbekannte Fremdkörper im Acker abgelegt. Jetzt ermittelt die Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa (Symbolbild)

    Eine böse Überraschung hat ein Landwirt in Kühbach erlebt, als er am Samstagnachmittag sein Maisfeld abernten wollte. Sein Mähdrescher wurde bereits auf den ersten Metern von Fremdkörpern im Acker beschädigt.

    Die Polizei mutmaßt in einer Mitteilung, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fremdkörper absichtlich in das Feld gelegt haben. Sie gerieten in die Messer des Mähdreschers, die dabei erheblich beschädigt wurden. Welcher Art die Teile waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Sie nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

