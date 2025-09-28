Sabotage im Maisfeld? Mähdrescher wird bei Einsatz stark beschädigt

Eine böse Überraschung hat ein Landwirt in Kühbach erlebt, als er am Samstagnachmittag sein Maisfeld abernten wollte. Sein Mähdrescher wurde bereits auf den ersten Metern von Fremdkörpern im Acker beschädigt.

Die Polizei mutmaßt in einer Mitteilung, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fremdkörper absichtlich in das Feld gelegt haben. Sie gerieten in die Messer des Mähdreschers, die dabei erheblich beschädigt wurden. Welcher Art die Teile waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Sie nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)