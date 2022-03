Schlaganfall in Friedberg: Jetzt ist auch die dritte Helferin bekannt

Plus Hilde Eichenseher aus Aindling erleidet im Januar einen Schlaganfall in der Friedberger Innenstadt. Über unsere Zeitung findet sie die drei Ersthelfer.

Die Freude bei Hilde Eichenseher aus Aindling ist groß. Sie konnte jetzt allen drei Helferinnen und Helfern persönlich danken, die ihr im Januar in der Friedberger Innenstadt nach einem Schlaganfall beistanden. Über unsere Zeitung hatte die 76-Jährige nach den zunächst unbekannten Helfern gesucht. Mit Erfolg: Alle drei konnten ausfindig gemacht werden. Mittlerweile ist auch die junge Frau mit dem Rollkoffer bekannt, die Eichenseher von Anfang an betreut hat und bei ihr geblieben ist, bis der Rettungswagen kam.