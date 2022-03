Friedberg/Aindling

vor 18 Min.

Erfolgreicher Aufruf: Frau findet zwei Helfer nach Schlaganfall in Friedberg

Die Betreiberin des Café Gezz in Friedberg, Claudia Can, half im Januar quasi vor der Tür ihres Cafés (im Bild) einer Schlaganfall-Patientin.

Plus Über unsere Zeitung will eine 76-jährige Aindlingerin den Ersthelfern danken, die ihr nach einem Schlaganfall beistanden. Jetzt sind zwei Helfer bekannt.

Von Evelin Grauer

Vor wenigen Tagen hat unsere Redaktion über Hilde Eichenseher aus Aindling berichtet, die im Januar einen Schlaganfall in der Friedberger Innenstadt hatte. Die 76-Jährige hatte sich mit ihrer Geschichte an uns gewandt, um den drei unbekannten Helfern und Helferinnen zu danken, die ihr in dieser Notsituation beistanden. Eichenseher hoffte, dass die Helfer diese Zeilen lesen oder von anderen Lesern darauf aufmerksam gemacht würden. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Einer der drei Helfer meldete sich jetzt bei unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen