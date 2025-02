Heftige Kritik an Parteiführung: Friedrich Pürner erwägt BSW-Austritt

Ein Jahr ist vergangen, seit Friedrich Pürner seine Kandidatur für die Europawahl ankündigte. Die Partei, für die er den Einzug ins Europäische Parlament schaffen wollte: das damals neu gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Im Juni gelang dem ehemaligen Aichacher Gesundheitsamtleiter genau das. Und doch kokettiert der Mediziner nun öffentlich mit einem Parteiaustritt, etwa auf der Plattform X. Über die Gründe hat er mit unserer Redaktion gesprochen. Dabei geht es auch um Parteichefin Sahra Wagenknecht.

Vetternwirtschaft, Maulkörbe, Intransparenz: Friedrich Pürner schießt gegen das „Bündnis Sahra Wagenknecht“

„Ich habe im Laufe der Zeit erkannt, dass bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie nach außen getragen werden oder wie wir sie am Anfang als Parteivision und Ziel formuliert haben“, sagt Pürner. Im Wahlkampf werde beispielsweise von „Meinungsfreiheit statt Maulkorb“ gesprochen: „Im Inneren ist es genau andersherum, es herrscht ein Klima der Angst.“ Der Bundesvorstand, der nach Berichten anderer Mitglieder fachliche Vorschläge ignoriere oder umschreibe, wolle „einen betreuten Abgeordneten oder Mandatsträger“. Pürner sagt: „Wenn ich arbeite, will ich frei sein und meine Entscheidungen frei treffen und mich da nicht an der Hand führen lassen wie ein kleines Kindlein.“

Ein weiterer Kritikpunkt Pürners: Vetternwirtschaft. Die sieht Pürner verstärkt in den Landesvorständen und sogar in der Parteiführung: „Man versorgt bestimmte Menschen mit ausgewählten Funktionen und Posten. Viele von den ehemaligen Linken sind plötzlich in der Partei aufgetaucht und haben Posten und Ämter abgegriffen.“ Gleichzeitig laufe eine Aufnahme „ziemlich ausgewählt, intransparent und restriktiv“ ab, sagt Pürner. Polit-Neulinge von außen werden „isoliert und ignoriert“, wirft der 57-Jährige seiner Parteiführung vor. In den vergangenen Wochen häuften sich Medienberichte, in denen BSW-Mitglieder die Partei und ihre Strukturen kritisierten. Anfang Januar warf Mitbegründer Torsten Teichert laut Spiegel etwa in einer E-Mail Parteichefin Sahra Wagenknecht „Selbstherrlichkeit“ und einen „Mangel innerparteilicher Demokratie“ vor.

Parteichefin Sahra Wagenknecht sieht Pürner jedoch nicht als treibende Kraft: „Ich denke, dass sie selbst manche Probleme gar nicht mitbekommt.“ Das Problem seien die Personen um sie herum, „der innere Zirkel eben“. Wagenknecht sei „ihre Partei entglitten“, sagt Pürner: „Sie ist sicher sehr klug, hat aber wenig Menschenkenntnis. Ich glaube, dass Sahra Wagenknecht die Kontrolle über ihre eigene Partei und deren internes Agieren verloren hat.“ Eine endgültige Entscheidung über einen möglichen Austritt hat Pürner noch nicht getroffen. Ein solcher hätte auch keine Auswirkungen auf sein politisches Mandat – als Fraktionsloser ist er im Europäischen Parlament ohnehin Einzelkämpfer.