Fundgrube

vor 33 Min.

Umfrage in Aichach: Haben Sie am Flohmarkt schon Schnäppchen gefunden?

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

An diesem Samstag findet in Aichach wieder ein Flohmarkt statt. Wir haben in Aichach Passanten gefragt, ob und warum sie gerne auf Flohmärkten stöbern.

Kleidung, Bücher, Töpfe, Geschirr, Bilder, Schallplatten und allerlei Krimskrams – das Angebot auf einem Flohmarkt ist vielfältig. Ein Markt, auf dem Privatleute gebrauchte Gegenstände zu einem meist kleinen Preis anbieten, ist eine wahre Fundgrube. Nach der Winterpause findet an diesem Samstag von 7.30 bis 14 Uhr wieder ein Flohmarkt auf dem Volksfestplatz in Aichach statt. Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz gefragt, was sie mit Flohmärkten verbinden. Tatiana Oswald, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Tatiana Oswald, Aichach: Ich mag Flohmärkte sehr. Als meine Kinder klein waren, sind wir hin, um dort preisgünstig einzukaufen. Es war immer eine Überraschung, was wir finden. Ich habe auch selbst schon Kinderkleidung dort verkauft und mich gefreut, dass sie weiter genutzt wird. Wenn ich Gelegenheit und Zeit habe, gehe ich heute noch gerne über den Flohmarkt. Man findet dort auch Nostalgisches und etwas für die Seele. Maria Kaffl, Pullach bei München Foto: Gerlinde Drexler Maria Kaffl, Pullach bei München: Ich bin begeisterte Flohmarktgängerin. Früher bin ich für die Kinder hingegangen. Ich gehe heute noch gerne auch auf Hof- oder Garagenflohmärkte. Da habe ich schon mal ein mehr als 100 Jahre altes Bild unserer Kirche in Pullach gefunden. Oder zwei tolle Gartenstühle, die gut zu unseren dazu passen. Ich mag es, über Flohmärkte zu streifen und zu schauen, ob ich zufällig etwas entdecke. Marianne Kienast, Altomünster Foto: Gerlinde Drexler Marianne Kienast, Altomünster: Ich bin eine Flohmarktgängerin. Weil es einfach so viel Spaß macht, über den Flohmarkt zu gehen. Ich mag vor allem die alten Sachen und da findet man ja immer wieder etwas. Ich habe zum Beispiel schon einen alten Krug gekauft, den ich als Blumenübertopf verwende, oder eine alte Waage mit Gewichten. Auf dem Flohmarkt schaue ich vor allem nach Stücken, die ich als Deko verwenden kann. Anna Then, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Anna Then, Aichach: Ich finde Flohmärkte höchst interessant. Das ist Geschichte, Vergangenheit und manchmal schon ein bisschen Zukunft. Ich gehe nur ab und zu auf Flohmärkte und habe auch schon selbst verkauft. Einmal hatte ich den Kofferraumdeckel von meinem Auto kaum auf, da stand schon jemand da und kaufte mir die Bierkrüge mit Zinndeckel ab. Oft begegnen einem Sachen zufällig, die man sonst nicht findet.

Themen folgen