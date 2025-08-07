Trotz aller Bedenken: Es gibt gute Gründe für die Fusion von AVV und MVV

Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder im Wittelsbacher Land ist sich sicher: Der Zusammenschluss mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) wäre ein Gewinn für den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV). Deshalb stimmten außer der AfD alle Fraktionen geschlossen dafür, die Fusion zum 1. Januar 2027 anzustreben. Die Bedenken, die Kritiker gegen den neuen Verbund ins Feld führen, sind nachvollziehbar. Aber es gibt auch gute Gründe für die Zusammenarbeit.
Kommentar
