Fusion von AVV und MVV: Chancen und Herausforderungen für Augsburgs ÖPNV

Kommentar

Trotz aller Bedenken: Es gibt gute Gründe für die Fusion von AVV und MVV

Der Augsburger und der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund wollen sich zusammenschließen. Kritiker befürchten Nachteile für die Region Augsburg. Das muss aber nicht sein.
Evelin Grauer
Von Evelin Grauer
    Mancher Tarif in den AVV-Bussen könnte sich durch den Zusammenschluss mit dem MVV ändern.
    Mancher Tarif in den AVV-Bussen könnte sich durch den Zusammenschluss mit dem MVV ändern. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder im Wittelsbacher Land ist sich sicher: Der Zusammenschluss mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) wäre ein Gewinn für den Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV). Deshalb stimmten außer der AfD alle Fraktionen geschlossen dafür, die Fusion zum 1. Januar 2027 anzustreben. Die Bedenken, die Kritiker gegen den neuen Verbund ins Feld führen, sind nachvollziehbar. Aber es gibt auch gute Gründe für die Zusammenarbeit.

