Überraschende Nachricht: Zwei Sparkassen fusionieren zur Sparkasse Altbayern

Es gibt eine neue „Bankenhochzeit“ in der Region: Die Sparkassen Aichach-Schrobenhausen und Neuburg-Rain fusionieren zum 1. Januar 2025 zur Sparkasse Altbayern. Das teilten am Mittwoch die Sparkassenvorstände und die Bürgermeister Klaus Habermann (Aichach), Bernhard Gmehling (Neuburg), Karl Rehm (Rain), Mirko Ketz (Pöttmes) und Harald Reisner (Schrobenhausen) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Ziel sei es, ein Kreditinstitut zu schaffen, das noch leistungsfähiger ist.

