Ecknach II siegt im A-Klassen-Spitzenspiel gegen Schrobenhausen

Tabellenführer Ecknach II hält Schrobenhausen mit einem Last-Minute-Treffer auf Distanz. Im Spitzenspiel der A-Klasse Ost gibt es keinen Gewinner.

Der VfL Ecknach II bleibt in der A-Klasse Aichach weiter in der Meisterschaftsspur. Im Spitzenspiel gegen den Mitkonkurrenten FC Schrobenhausen gelang der Siegtreffer in der Schlussminute zum 2:1-Heimerfolg. Aufstiegskandidat TSV Schiltberg setzte sich deutlich mit 11:0 gegen den SV Echsheim II durch. Und die WF Klingen deklassierten den feststehenden Absteiger SC Mühlried II mit 7:0. In der A-Klasse Ost gab es im Schlagerspiel zwischen dem FC Laimering-Rieden und dem TSV Aindling II beim 1:1 keinen Sieger. Mitkonkurrent DJK Stotzard siegte knapp mit 3:2 beim SV Wulfertshausen II und der SV Obergriesbach konnte einen 4:1-Heimerfolg über den TSV Inchenhofen II feiern.

VfL Ecknach II – FC Schrobenhausen 2:1

Die zweite Garnitur des Bezirksligisten bleibt in der Spur. Im Spitzenspiel konnte man auf der Ziellinie den Dreier einfahren. VfL-Spieler David Laflash sprach von einer hochklassigen A-Klassenpartie, „die von beiden Seiten sehr dynamisch geführt wurde.“ Im ersten Spielabschnitt hatte die Heimelf leichte Feldvorteile, vergab aber die Möglichkeiten. Besser agierte der Gast. Torhüter Philipp Schreier konnte zwar zunächst einen Schuss stark abwehren, aber Torjäger Ali Ay hatte aufgepasst und konnte den Abpraller zur Pausenführung ins Ecknacher Tor schieben. Die Heimelf erhöhte dann nach Wiederanpfiff den Druck und Schrobenhausen musste immer mehr dem Tempo Tribut zollen. Nach einen feinen Diagonalpass von Florian Englhard umkurvte Thomas Egen Torhüter Muhammed Demir und drückte den Ball ins verlassene Tor zum Ausgleich nach einer Stunde. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Maximilian Klostermeir zieht einen Freistoß in den Gästestrafraum. Spielertrainer Maximilian Eisner ist zur Stelle und trifft zum viel umjubelten 2:1-Heimsieg.

Tore 0:1 Ay (44.) 1:1 Egen (64.) 2:1 Eisner (90.) Gelb-Rot Saridis (89. SOB)

WF Klingen – SC Mühlried II 7:0

Keine Mühe hatten die Wanderfreunde mit dem Tabellenletzten aus Mühlried. Die Kölz-Elf agierte sehr aufmerksam und führte bereits zum Seitenwechsel durch die Treffer von Markus Haas und Moritz Aidelsbruger mit 2:0. Mühlried bemühte sich redlich, aber mit zunehmender Spieldauer war Klingen klar dominierend und legte weitere Treffer nach.

Tore 1:0 Haas (9.) 2:0 Aidelsburger (29.) 3:0 Förster (67.) 4:0 Haas (72.) 5:0 Ostermaier (78.) 6:0 Frey (85.) 7:0 Aidelsburger (88.)

TSV Hollenbach II – FC Gerolsbach II 1:1

Erst eine Standpauke in der Halbzeitpause von Spielertrainer Fabian Schmidt rüttelte die Platzherren gegen den Gast wach. Die führten zur Pause durch einen Treffer von Daniel Fottner nicht unverdient. „Wir haben einfach schwach agiert“, formulierte Martin Aechter den Auftritt vor dem Seitenwechsel. Zumindest den Ausgleich konnten die Platzherren dann noch verbuchen. Nach einen Eckball des eingewechselten Schmidt köpfte Dionis Isenaj den Ball ins Gerolsbacher Tor. Und fast wäre Fabian Schmidt noch der Siegtreffer geglückt – der Schuss klatschte aber kurz vor dem Ende nur an den Torpfosten.

Tore 0:1 Fottner (38.) 1:1 Isenaj (79.)

TSV Schiltberg – SV Echsheim II 11:0

Selten sah TSV-Berichterstatter Geißler so einen schwachen Auftritt einer Gästemannschaft. „Wir mussten uns nicht groß anstrengen bei diesem Heimsieg“, so Geißler. Die Gäste hatten allerdings früh einen Schock zu verdauen, denn Oliver Thalmeir schied ohne Fremdeinwirkung mit einem Achillessehnenriss schon nach wenigen Minuten aus. Zuvor hatte Roman Redl den Führungstreffer erzielt. Bis zum Seitenwechsel lag die Heimelf bereits mit 5:0 in Führung.

Tore 1:0 Redl (12.) 2:0 Robin Streit (29.) 3:0 Redl (33.) 4:0 Szilagyi (35.) 5:0 Ziegenaus (38.) 6:0 Robin Streit (51.) 7:0 Redl (57.) 8:0 Robin Streit (60.) 9:0 Hamann (63.) 10:0 Kevin Streit (69.) 11:0 Hamann (81.)

SV Baar – SV Klingsmoos II 2:0

Tore 1:0 Sentürk (44.) 2:0 Kumara (88.)

Der FC Laimering-Rieden und der TSV Aindling II (orange Trikots) trennten sich 1:1. TSV-Spielertrainer Fabian Ettinger freute sich mächtig über seinen Freistoß-Treffer im Spitzenspiel. Thomas Grammer konnte Ettinger fast nicht mehr bremsen. Foto: Reinhold Rummel

FC Laimering-Rieden – TSV Aindling II 1:1

Keinen Sieger sah die Spitzenpartie in der A-Klasse Ost. Für FCL-Präsident Dichtl standen beide Abwehrreihen sehr aufmerksam „und man hat sich gegenseitig neutralisiert.“ Auch TSV-Spielertrainer Fabian Ettinger war nach den intensiven neunzig Minuten über die Punkteteilung nicht unzufrieden. „Klar will man jedes Spiel für sich entscheiden, aber wir haben unsere Möglichkeiten vor dem Wechsel liegen gelassen“, sah er die Heimelf nach dem Wechsel mit mehr Vorteilen. Für den Führungstreffer war Ettinger selbst verantwortlich. Markus Baader wurde kurz vor dem Strafraum von Stephan Jantsch gefoult. Den Freistoß aus rund 20 Metern zimmerte Fabian Ettinger wuchtig ins Torkreuz. Torhüter Benjamin Schierz hatte keine Abwehrmöglichkeit. Nach dem Wechsel kam Laimering mit mehr Elan aus der Kabine. „Da waren wir dann nicht mehr so stabil in der Defensive“, so Ettinger. Christian Amberger bremste Christoph Haas im Strafraum und den Elfmeter verwandelte Torjäger Marvin Gaag zum gerechten 1:1-Endstand. FCL-Berichterstatter Dichtl. „Die Partie haben zwei Standartsituationen geprägt.“

Tore 0:1 Ettinger (31.) 1:1 Gaag (54.)

SV Wulfertshausen II – DJK Stotzard 2:3

SVW-Pressesprecher Dauser sprach von einer kampfbetonten Partie, „bei der wir mehr Chancen hatten, diese aber nicht nutzten“. Vor dem Seitenwechsel fielen keine Treffer. Dafür war der zweite Durchgang munterer. Der Aufstiegskandidat ging durch einen Distanzschuss von Torjäger Darius Neamtu in Führung nach einer Stunde. Und dann legte Neamtu per Strafstoß das 2:0 nach. Zehn Minuten vor dem Ende kam Spannung ins Spiel, als Gregor Pfundmeir nach einen Sololauf auf 1:2 verkürzte. Im Gegenzug stellte aber Philip Bauer den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer von Lukas Geier fiel dann zu spät.

Tore 0:1 Neamtu (61.) 0:2 Neamtu (72.) 1:2 Pfundmeir (80.) 1:3 Bauer (84.) 2:3 Geier (89.)

SC Oberbernbach – FC Igenhausen 2:1

Von einem extrem wichtigen Heimsieg sprach Abteilungsleiter Max Schmid: „Das sind enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf für uns“, sah er aber einen verdienten Heimerfolg seiner zweiten Garnitur. Die musste einen frühen Rückstand verkraften, nach dem Darius Colciar allein vor Schlussmann Tschmir aufkreuzte und humorlos vollendete. Im zweiten Abschnitt warf Oberbernbach alles nach vorne. Vinzenz Weiner verwertete den Sololauf von Gentritt Dragidella zum Ausgleich. Und auch beim Siegtreffer verdiente sich Dragidella den Assistpunkt – wieder war Weiner der Adressat, der keine Mühe hatte, Oberbernbach zum Heimsieg zu schießen.

Tore 0:1 Colciar (16.) 1:1 Weiner (52.) 2:1 Weiner (67.)

BC Rinnenthal II – SV Ottmaring II 5:2

Erfreut zeigte sich Pressesprecher Thomas Losinger über den Blitzauftritt. „Die Partie war bereits nach einer halben Stunde für uns positiv gelaufen“, war er vom starken Offensivauftritt begeistert. Fabian Kistler und zweimal Michael Fesenmayr ließen die Platzherren im Derby auf 3:0 binnen 18 Minuten davoneilen. Thomas Wörl stoppte mit dem Gegentreffer den Elan der Heimelf nur kurz. Dann stellten Fabian Gräf und Fabian Kistler binnen drei Minuten auf 5:1. Mit dem Pausenpfiff gelang Nikolas Steiger der zweite Gästetreffer. Nach dem Seitenwechsel verwaltete der BCR den klaren Vorsprung und ging als hoch verdienter Derbysieger vom Feld.

Tore 1:0 Kistler (5.) 2:0 Fesenmayr (11.) 3:0 Fesenmayr (18.) 3:1 Wörl (25.) 4:1 Gräf (26.) 5:1 Kistler (28.) 5:2 Steiger (45.)

TSV Sielenbach – TSV Friedberg II 2:3

Für Berichterstatter Augenthaler war der Gast in allen Belangen überlegen. „Das klar bessere Team hat gesiegt“, teilte er mit. Zwar ging die Heimelf durch einen verwandelten Foulelfmeter von Robert Haug früh in Führung. Andreas Baur war gefoult worden. Dann unterlief Hans Iffarth einen Eigentor, als Berkay Özer abzog und der Ball trudelte an Torhüter Kettner vorbei ins Tor. Gästespielertrainer Benjamin Fink brachte den starken Gast dann nach einer halben Stunde in Führung, die Luca Pötschan nach dem Wechsel auf 3:1 stellte. Martin Janyga gelang auf Zuspiel von Philipp Utz zwar noch der Anschlusstreffer, Friedberg war dann aber in der Defensive gut sortiert und ließ nichts mehr zu.

Tore 1:0 Haug (11.) 1:1 Iffarth (20. Eigentor) 1:2 Fink (29.) 1:3 Pötschan (47.) 2:3 Janyga (58.)

TSV Mühlhausen – TSV Dasing II 1:1

Keinen Sieger gab es in der Freitagsabend-Partie in Mühlhausen. Der Gast aus Dasing agierte sehr fleißig, konnte aber seine Möglichkeiten bis kurz vor dem Seitenwechsel nicht in Kapital umwandeln. Dann unterlief Philipp Pistauer nach einem zu kurzen Einwurf im Strafraum ein Foulspiel gegen den energisch nachsetzenden Dasinger Jonas Schieg. Den fälligen Strafstoß verwertete Schieg selbst zur verdienten Dasinger Führung. Den Gästen unterlief dann im zweiten Abschnitt ebenfalls ein Schnitzer in der Abwehrreihe, als man eine Hereingabe nicht konsequent klärte. Rückkehrer Marco Trolj knallte den Ball volley an Schlussmann Zerle vorbei zum 1:1-Endstand. TSV-Coach Schlosser: „Den Punkt nehmen wir gerne mit, denn wir hatten leichte Vorteile.“ Mühlhausens Trainer Pistauer war dann ebenfalls nicht unzufrieden, „denn wir haben derzeit personell unsere Probleme.“

Tore 0:1 Schieg (44.) 1:1 Tolj (56.)

SV Obergriesbach – TSV Inchenhofen II 4:1

Auch ohne Torjäger Sebastian Kinzel traf der SV Obergriesbach viermal ins gegnerische Tor. Binnen sieben Minuten war die Partie für die Gelb-Schwarzen entschieden. Noah Schönleben machte den Auftakt und im Zwei-Minutentakt ließen Raphael Weiß und Sascha Huber die weiteren Treffer folgen. Zwar verkürzte Joseph Lohner mit dem Pausenpfiff auf 1:3, aber nach dem Wechsel gelang Johannes Fischer der Treffer zum 4:1-Heimsieg des SVO.

Tore 1:0 Schönleben (25.) 2:0 Weiß (27.) 3:0 Huber (32.) 3:1 Lohner (43.) 4:1 Fischer (88.).

TSV Merching II - Kissinger SC II 2:2

TSV Haunstetten II - SV Mering II 4:2