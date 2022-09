Fußball-A-Klassen

Mühlhausen verliert unglücklich gegen Spitzenreiter SF Friedberg

In der Fußball-A-Klasse Ost verlor der TSV Dasing II das Derby gegen den SV Obergriesbach mit 0:2. Im Bild kämpfen Dasings Christoph Römmelt (rechts) und Bastian Stefanovic um den Ball.

Plus In den Fußball-A-Klassen bleibt es spannend. Die Sportfreunde Friedberg siegen im Schlussspurt. Obergriesbach gewinnt in Dasing. Hollenbachs Zweite dreht Spiel gegen Klingen.

Von Reinhold Rummel

Buchstäblich in der letzten Minute konnte der TSV Hollenbach II die Partie gegen die WF Klingen noch mit 3:2 nach einem 0:2-Rückstand gewinnen. Mit 3:1 setzte sich der TSV Weilach gegen den SV Waidhofen durch und der SV Baar gewann gegen den BC Aichach II mit 1:0. Einen knappen 2:1-Auswärtssieg erreichten die Sportfreunde Friedberg beim TSV Mühlhausen. Mit einem 2:0-Sieg im Gepäck trat der SV Obergriesbach die Heimreise aus Dasing an und der FC Affing II behielt gegen den TSV Rehling mit 2:0 die Oberhand.

