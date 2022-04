Fußball-A-Klassen

vor 50 Min.

Stotzard verpasst Sprung an die Tabellenspitze der A-Klasse Ost

Spannendes Laufduell in der A-Klasse Ost: Am Ende trennten sich die DJK Stotzard und der FC Laimering-Rieden 1:1.

Plus Im Spitzenspiel der A-Klasse Ost teilen sich Stotzard und Laimering-Rieden die Punkte. Auch das Duell zwischen Mering II und den Sportfreunden Friedberg endet unentschieden.

Von Reinhold Rummel

Für eine Überraschung sorgte der TSV Mühlhausen. Beim Aufstiegsaspiranten TSV Aindling II entführte die Pistauer-Elf mit einem 2:1-Erfolg die Punkte. Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel zwischen der DJK Stotzard und dem FC Laimering-Rieden. In der A-Klasse Aichach marschierte das Spitzentrio im Gleichschritt. Tabellenführer VfL Ecknach II bezwang den FC Gerolsbach II mit 3:0. Mit einem 6:0-Kantersieg trat der TSV Schiltberg die Heimreise aus Pöttmes an und der FC Schrobenhausen kehrte mit einem 5:2-Heimsieg gegen Klingen in die Erfolgsspur zurück. In der A-Klasse Augsburg Mitte kam es zum Duell zwischen dem SV Mering II und den Sportfreunden Friedberg.

