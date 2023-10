Fußball-Bezirkliga

17:00 Uhr

Vincent Stegmiller entscheidet das Kreisderby für Stätzling

Plus Stätzling schlägt Hollenbach mit 1:0. Mering holt beim ersten richtigen Heimspiel nach 1.3-Rückstand noch einen Punkt.

Artikel anhören Shape

Der FC Stätzling bleibt nach dem Derbysieg gegen Hollenbach weiter oben dran in der Bezirksliga Nord.

Stätzling – Hollenbach 1:0

In einer umkämpften Begegnung setzte sich der FC Stätzling zuhause gegen den Landesligaabsteiger TSV Hollenbach knapp mit 1:0 durch. Vincent Stegmiller erzielte für die effektiveren Stätzlinger das Tor des Tages. Beide Teams erspielten sich in der ersten Halbzeit genügend Torchancen, wobei die Gäste die gefährlicheren Momente hatten. Auf Stätzlinger Seite sorgten Iffarth, Semke und Stegmiller früh für die ersten gelungenen Offensivaktionen. Hollenbachs Ruisinger hatte zuerst Pech, als er die Lederkugel am Pfosten vorbeispitzelte und später bei einer Kopfballverlängerung seinen Meister im reaktionsschnellen FCS-Torwart Rosner fand. In der flotten und mit intensiven Zweikämpfen gespickten Partie sorgte TSV-Spieler Zach anschließend noch zweimal für Gefahr. Den ersten Treffer erzielte aber der FCS nach einem starken Angriff. Tim Sautter passte präzise von außen in den Strafraum und der mitgelaufene Stegmiller schob den Ball an TSV-Keeper Hartmann vorbei zum 1:0 ins Netz. Die zweite Spielhälfte bot dann weniger Torgelegenheiten und geringeres Tempo, aber genügend Spannung für ein insgesamt interessantes Derby. Nach einer überflüssigen gelb-roten Karte für Gästespieler Burkhard wegen Meckerns in der 55. Minute konzentrierten sich die Gastgeber in Überzahl auf die Spielkontrolle und kamen durch einen Freistoß von Semke und einem Kopfballtreffer von Iffarth, der allerdings aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung fand, zu guten Aktionen. Die Hollenbacher kämpften unermüdlich, konnten aber keine der nun wenigen Chancen in einen Treffer umwandeln. Gleichzeitig verpasste es der FCS in der Schlussviertelstunde durch Sert, Lindermayr, Martens und Lenz für eine Vorentscheidung zu sorgen. (bidi)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen