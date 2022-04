Fußball-Bezirksliga

22:42 Uhr

Affing kassiert gegen Meitingen zweiten Viererpack in vier Tagen

Die Spieler des FC Affing (rote Trikots) kamen am Samstag nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor, wie hier kürzlich im Spiel gegen den TSV Aindling. Ganz anders sah es am Samstag beim Affinger Gegner, dem TSV Meitingen, aus.

Plus Beim 0:4 im Heimspiel gegen den TSV Meitingen sind die Bezirksliga-Fußballer des FC Affing dem Gegner fußballerisch klar unterlegen. Was der Trainer dazu sagt.

Von Johann Eibl

Diese Hetzjagd hinterlässt tiefe Spuren. Auf das 3:4 am Mittwoch gegen Bubesheim folgte am Samstag für die Bezirksligafußballer des FC Affing ein 0:4 gegen den TSV Meitingen. Der Trend ist eindeutig und zu einem guten Teil auf die hohe Belastungen auf Grund des engen Terminkalenders zurückzuführen. Doch Jammern hilft nicht, denn in diesem Stil wird’s weitergehen mit zwei weiteren Spielen unter der Woche. Dabei können sich die Affinger einigermaßen glücklich schätzen, dass sie mit ihren 33 Punkten über ein gutes Fundament verfügen, das ausreichen sollte für den Erhalt der Bezirksliga.

