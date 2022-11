Affing trauert zwei Punkten im Derby gegen Ecknach nach

Plus Ecknach verteidigt im Derby dezimiert ein 1:1. Der TSV Aindling verliert nach einem 0:0 in Jettingen die Tabellenführung. Kissing trotz Aystetten einen Punkt ab.

Der TSV Aindling hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga Nord mit einem torlosen Remis in Jettingen eingebüßt. Verfolger Günzburg holte drei Punkte gegen Bubesheim. Kissing hat mit einem Remis gegen Favorit Aystetten dagegen einen Punkt gewonnen.