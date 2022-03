Aindling strauchelt, Hollenbach souverän

Spitzenreiter TSV Hollenbach erzielt wieder fünf Tore. Affing gleicht in der Nachspielzeit aus. Aindling muss trotz drei Treffer die Punkte teilen.

Entscheidet der TSV Hollenbach das Titelrennen in der Bezirksliga Nord zu seinen Gunsten? Nach den ersten beiden Spieltagen in diesem Jahr, in denen er zweimal siegte und 10:1 Tore erzielte, sieht es jedenfalls ganz danach aus. Allerdings stehen jetzt noch zehn Runden an, in denen bekanntlich allerhand passieren kann. Ganz vorne mischt auch der TSV Aindling nach wie vor mit, der in Meitingen zwar drei Treffer erzielte, aber auch ebenso viele hinnehmen musste. Pöttmes erkämpft sich ebenso einen Punkt wie Affing.

SC Bubesheim – TSV Pöttmes 1:1

Was dem TSV Pöttmes im Kampf um den Erhalt der Fußball-Bezirksliga wie ein Silberstreif am Horizont vorkommen muss, ist für den SC Bubesheim eine gefühlte Niederlage. Nach einer außerordentlich schwachen Vorstellung ergatterte die Mannschaft von Trainer Jan Plesner lediglich ein 1:1. Während der Partie drangen Diebe in die – offenbar unversperrten – Kabinen beider Teams ein und stahlen insgesamt 245 Euro Bargeld.

Beim SC durfte Hakan Polat nach seiner Sperre wieder mitmischen. Er sorgte auch für die offensiven Lichtblicke während einer Vorstellung, die herausgespielte Chancen allenfalls in Spurenelementen servierte. Ihren schönsten Angriff zeigten die Bubesheimer unmittelbar nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Steffen Hain spielte den Ball in die Tiefe auf Polat, dessen Querpass erreichte den frei stehenden Pedro Gomes de Souza und der schob die Kugel aus sieben Metern flach ins Netz. Statt nachzulegen, leisteten sich die Gastgeber einen Moment der Abwesenheit. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld reklamierten sie – wohl zu Recht, aber erfolglos – ein Foulspiel der Pöttmeser. Die schalteten in den Vorwärtsgang, der Ball kam in den Strafraum, prallte dort im Ping-Pong-Stil drei-, viermal ab, fiel schließlich Mathias Heckel vor die Füße und der machte aus der Vorlage das 1:1 (62.). Damit stellt sich die Lage beim TSV Pöttmes im Abstiegskampf vor dem Derby am kommenden Sonntag zuhause gegen den FC Affing wieder ein wenig freundlicher dar. (ica)

TSV Meitingen – TSV Aindling 3:3

Vor den ersten beiden Partien in diesem Jahr in Wertingen und dann beim TSV Meitingen machte sich Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch, der gestern erkrankt fehlte, einige Sorgen. Doch nun hat man aus den beiden Partien immerhin vier Punkte geholt. Die Meitinger plagten größere Corona-Probleme. Dank Frei-Testungen waren die Lechtaler beinahe vollzählig im Stadion erschienen, sorgten für einen Schlagabtausch auf Augenhöhe und behielten nach einem 3:3 verdient einen Punkt in den Lechauen.

Die Hausherren brachten zunächst die besten 35 Minuten der Saison aufs Grün und gingen durch Mateo Duvnjak (19.) und Michael Meir (24.) mit 2:0 in Führung. Dann ließ Raphael Mahler im Strafraum ein Bein stehen und Antonio Mlakic verwandelte den Strafstoß (39.). Kurz vor der Halbzeit landete ein Aindlinger Freistoß bei Gabriel Merane, der das 2:2 herstellte. Duvnjak sorgte mit dem wohl schönsten direkten Freistoßtor der Saison aus 30 Metern für den erneuten Führungstreffer der Hausherren (53.), ehe sämtliche Meitinger Defensivspieler über die Kugel schlugen und Tobias Wiesmüller vor Meitingens Schlussmann Michael Potnar zum 3:3 einschieben konnte. Und einmal mehr wurde deutlich, weshalb Meitingen nichts mit den oberen Rängen zu tun hat: Das Team hat die zweitschlechteste Defensive. Denis Buja verpasste per Kopf nur um Haaresbreite das 4:3. Nach 74 Minuten schickte Schiedsrichter Marco Blösch Meitingens Spielertrainer Buja mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl rissen die Gäste das Spiel an sich. Doch Simon Knauer traf alleine vor dem leeren Tor den Ball nicht richtig. (vra)

TSV Hollenbach – FC Günzburg 5:0

5:1 in Pöttmes gewonnen und dann ein nicht minder überzeugendes 5:0 zuhause gegen den FC Günzburg: Der TSV Hollenbach darf sich als Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Nord fühlen. Die Torschützen am Sonntag hießen Patrick Högg (zwei), Ricardo Anzano und Simon Fischer. „Das kann man sich nicht besser vorstellen“, kommentierte Spielertrainer Christoph Burkhard diese Dublette mehr als zufrieden: „Ein optimaler Start.“ Dennoch will er nicht gleich von einer Vorentscheidung im Titelkampf reden: „Das ist eine Momentaufnahme.“

Die Startphase hatte Burkhard am Sonntag sehr gut gefallen, weil seine Taktik beachtet wurde und somit aufging: „Wir hatten uns vorgenommen, dass wir früh pressen.“ Dazu kamen zwei Tore für den Spitzenreiter. Die Gäste wollten nach der Pause einen kleinen Hänger im TSV-Team zu ihren Gunsten ausnutzen. Aber in dieser Drangperiode der Günzburger, die versuchten, die Partie zu drehen, erwiesen sich die Hausherren als clever genug, um keinen Treffer zuzulassen. Stattdessen gelangen ihnen das 3:0 und das 4:0. Was dem TSV-Coach ebenfalls imponiert: „Wir sind knallhart im Abschluss.“

Diese Qualität in der vordersten Reihe dazu die stabile Abwehr, die in 180 Minuten erst einen einzigen Treffer gestattete, bilden eine gute Basis für die Mannschaft aus dem Krebsbachtal, die zumindest im März diesen Jahres die Nase vorne hat im Aufstiegsrennen in die Landesliga. (jeb)

FC Affing – Ziemetshausen 2:2

Der FC Affing muss sich nach einer nervenaufreibenden Partie mit dem TSV Ziemetshausen die Punkte (2:2) teilen. In der 25. Minute brachte Marco Schneider die Gäste in Führung. Wenig später stellte der Affinger Sascha Meyer den Ausgleich her. In der 49. Spielminute hatte der FC Affing durch Nino Kindermann eine Riesenchance, doch der Ball ging knapp ins Aus. In einem spannenden Spiel fiel in der 71. Minute das 2:1 für den TSV Ziemetshausen durch Kamil Ciswoski. Die Affinger Zuschauer hatten die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis bereits aufgegeben, als die 90. Minute anbrach. Schiedsrichter Julian Bunk entschied auf einige Minuten Nachspielzeit. Das rettete den FC Affing. In der 94. Spielminute sah der Affinger Anel Jusufovic seine Chance und platzierte den Ball im Ziemetshausener Tor. Somit gingen der FC Affing und der TSV Ziemetshausen mit einer Punkteteilung auseinander. (joj)