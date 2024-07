Ecknach gewinnt Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord in Griesbeckerzell

Der äußere Rahmen wirkte ideal für das Eröffnungsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord: ein schöner Sommerabend und dazu eine Kulisse, die sich wirklich sehen lassen konnte. Im ersten Abschnitt wurde den 550 Zuschauerinnen und Zuschauern in Griesbeckerzell aber keine große Klasse geboten, Abwarten war angesagt auf beiden Seiten. Halbzeit zwei entschädigte einigermaßen, da steigerte sich der Unterhaltungswert, nicht allein deshalb, weil drei Tore zustande kamen. Am Ende konnte der VfL Ecknach in diesem Aichacher Derby mit 2:1 den ersten Sieg im ersten Auftritt bejubeln.

Nicht nur die drei Zähler waren wertvoll. Die Gäste mussten ganz oder teilweise auf drei erfahrene Kräfte verzichten. Daniel Framberger fehlte als Hochzeiter, Benedikt Huber (kurz vor der Pause) und Michael Eibel (wenig später) mussten während der Partie das Handtuch werfen.

Drei Tore im Aichacher Stadtderby zwischen Ecknach und Griesbeckerzell

„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, meinte Simon Reiner. Diesem Urteil des SC-Kapitäns kann man sich durchaus anschließen, denn der Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten war nicht groß. „Jetzt werden wir in Günzburg was holen“, sagte Reiner. Die Gäste profitierten bei ihren beiden Treffern von Fabian Ostermaier (74.) und Serhat Örnek (79.) von den Schussqualitäten dieser Schützen. Die Zeller trauerten nach dem fein heraus gespielten Führungstreffer von Manuel Schweizer dem verpassten 2:0 nach, als Burak Koz mit einem Schlenzer an Torhüter Hannes Helfer scheiterte, was Benedikt Huber zur Formulierung veranlasste: „Wir haben den besten Keeper der Liga.“

Trotz der Niederlage im Eröffnungsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord eine eingeschworene Gemeinschaft: das Team des SC Griesbeckerzell. Foto: Johann Eibl

Björn Wohlrab, der aus der hinteren Reihe heraus das Spiel seiner neuen Truppe steuerte, hatte vier Wochen Zeit, um die umgestaltete Zeller Truppe neu zu formieren. Dieses Vorhaben ist einigermaßen gelungen, wenngleich das Ergebnis einen anderen Eindruck vermuten lässt. Immerhin galt es, nicht weniger als sechs neue Kicker einzubauen. „Ecknach ist eine Topmannschaft in der Liga. Wenn du das 2:0 nachlegen kannst, dann können sie nicht mehr zurückkehren“, stellte Wohlrab fest und bedauerte, dass Reiner nur einen Pfostenschuss erzielt hatte.

Ein harter, aber fairer Kampf zwischen Ecknach und Griesbeckerzell

Angelo Jakob, der Ecknacher Spielertrainer, musste schon früh Spieler auswechseln. „War ein harter Fight“, stellte er fest. Damit hatte wohl jeder gerechnet, wobei es trotz der Brisanz des Duells fair zuging: „Über den Kampf sind wir zur Leistung gekommen.“