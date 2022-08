Fußball-Bezirksliga

22.08.2022

Kissing bleibt am Drücker und Affing bleibt ganz hinten

Karsten Binder und Oliver Lang vom Kissinger SC mit vereinten Kräften im Spiel gegen den SV Egg an der Egg. Die Partie in der Bezirksliga Süd endete mit einem 3:3.

Plus Fußball-Bezirksliga: KSC spielt 3:3 zuhause gegen den SV Egg. Der FC Affing steht nach 2:5-Heimschlappe gegen denSC Bubesheim ohne Punkt am Ende der Tabelle. Stätzling setzt sich bei der zweiten Mannschaft in Nördlingen durch.

Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage und ein Spielausfall wegen des Starkregens – das ist die Bilanz der Teams aus dem Landkreis vom Wochenende in den beiden Fußball-Bezirksligen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .