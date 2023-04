Fußball-Bezirksliga

17.04.2023

Loris Horn jubelt zweimal gegen Spitzenreiter Aindling

Plus Ausgerechnet im Lokalderby gegen den hohen Favoriten gelingt Stätzling mit 2:1 der erste Heimsieg in diesem Jahr.

Eine überraschende Niederlage für Spitzenreiter Aindling in Stätzling und ein Lebenszeichen aus Affing – das sind die Schlaglichter des Bezirksliga-Spieltags.

Stätzling – Aindling 2:1

Der erste Heimsieg des Jahres gelingt dem FC Stätzling ausgerechnet gegen den Tabellenführer TSV Aindling. Beim 2:1-Erfolg traf Kapitän Loris Horn doppelt. n der ersten Spielhälfte sahen die 220 Zuschauer des Lokalderbys in der Bezirksliga Nord eine ausgeglichene Partie. Die Gäste traten als Tabellenführer selbstbewusst auf und hielten das Tempo ständig hoch. Allerdings hielt der FC Stätzling in gleichem Maße dagegen und hatte nach einem schnellen Konter durch Paul Iffarth, der nach seiner Rotsperre wieder einsatzbereit war, die erste Torgelegenheit. Die nächste gefährliche Stätzlinger Aktion führte dann nach einer halben Stunde sogar zum 1:0. Verteidiger Horn war mit dem Kopf eher am Ball und traf an Keeper Robin Scheurer vorbei ins Netz. Nur wenige Matthias Minuten später kam Aindlings Schuster im Strafraum zu Fall und Dominic Robinson verwandelte den von Schiedsrichter Luca Riedl zugesprochenen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Auch im zweiten Spielabschnitt war die Anzahl der klaren Möglichkeiten auf beiden Seiten gering. In der 55. Minute fiel dennoch erneut ein Treffer, als Horn eine Flanke von Raffael Semke per Kopf zum 2:1 für den FCS ins Gehäuse verlängerte. Eine gute Gelegenheit gab es später für den Gastgeber. Ein 18-Meter-Schuss von Luis Lindermayr wurde zuerst abgewehrt und der anschließende Abpraller konnte von Iffarth nicht perfekt verwertet werden. Der TSV Aindling zeigte weiterhin großen Drang im Offensivspiel, konnte sich aber gegen die konsequent und leidenschaftlich verteidigenden Stätzlinger kaum entscheidend durchsetzen. In der Schlussminute hatte der FCS dann etwas Glück, denn Robinson setzte einen vielversprechenden Kopfball über die Querlatte. Die Aindlinger geben derzeit die Punkte ab, wenn sie bei Nachbarn anzutreten haben. In Ecknach unterlagen sie mit 0:1, neun Tage danach gingen sie jetzt erneut leer aus. (bidi, jeb)

