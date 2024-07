Nach schwacher Saison: Wie gut ist der TSV Hollenbach wirklich?

Wie viele Treffer erzielte der TSV Hollenbach in seinen sechs Vorbereitungsspielen? Es waren nicht weniger als 29 Stück, das ergibt einen Schnitt von knapp unter fünf Toren pro Partie. Darf man anhand dieser Bilanz Spekulationen darüber anstellen, wie es nun in den Bezirksligaspielen laufen könnte? Hier grätscht Spielertrainer Christoph Burkhard so energisch dazwischen, als wollte er gerade einen gegnerischen Stürmer am Einschuss hindern: „Da dürfen wir uns nicht blenden lassen.“ Schließlich habe es sich zum Teil um unterklassige Gegner gehandelt, die daher nicht als echter Maßstab gelten könnten.

