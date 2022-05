Pöttmes lässt sich von Nördlingen vorführen

Plus Die 0:4-Heimniederlage von Pöttmes gegen den TSV Nördlingen entspricht dem klaren Leistungsunterschied. Trainer Putz bezeichnet erstes Gegentor als Genickbruch.

Mit der neunten Heimniederlage hat sich der TSV Pöttmes verabschiedet von seinem Publikum aus der Bezirksliga Nord. Die fiel mit 0:4 gegen den TSV Nördlingen recht deutlich aus, entsprach aber dem Leistungsunterschied. Für das Verliererteam steht nun die Rückkehr in die Kreisliga fest. Die Sieger müssen noch ein wenig zittern.