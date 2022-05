Fußball

13:57 Uhr

Bezirksliga-Relegation: Dasing scheitert im Elfmeterkrimi

Plus Der TSV Dasing scheitert im Relegationsspiel gegen den FC Gundelfingen II mit 5:6 und bleibt damit weiter in der Kreisliga. Von 16 Elfmetern werden sieben vergeben. Mitgereiste Dasings Fans feiern ihre Mannschaft trotzdem.

Von Reinhold Rummel

Aus und vorbei - die Spielrunde 2021/2022 ist für den Fußball-Kreisligisten TSV Dasing am Samstagabend nach einem an Dramatik und Spannung wohl kaum zu überbietenden Entscheidungsspiel in der Relegation für den Aufstieg für in die Bezirksliga beendet. Der Vizemeister der Kreisliga Ost all schied nach einem wahren Nervenkrimi im Elfmeterschießen gegen die zweite Garnitur des Bayernligisten FC Gundelfingen mit 5:6 (1:1) aus. Warum die Partie nichts für Nervenschwache war.

