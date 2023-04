Spitzenreiter Aindling feiert klaren Sieg gegen Meitingen

Plus Fußball-Bezirksligist TSV Aindling kommt gegen Meitingen schwer ins Spiel, gewinnt am Ende aber deutlich. Das Adrianowytsch-Team verteidigt die Tabellenführung.

Die Fußballer des TSV Aindling bewegen sich im Frühjahr 2023 im gleichen Fahrwasser wie im vergangenen Herbst und das könnte auf direktem Weg in die Landesliga führen. Die ersten drei Partien in der Bezirksliga ergaben sieben Punkte, zum zweiten Mal in Folge endete eine Begegnung mit einem 3:0-Erfolg, am Freitagabend gegen den TSV Meitingen.

"Wir sind gut in der Spur", betonte Aindlings Trainer Christian Adrianowytsch und forderte vor dem nächsten Derby am Donnerstag in Ecknach: "Da müssen wir weitermachen. War eine Superleistung." Und mit 300 Zuschauern stimmte auch die Kulisse. Kurz vor der Pause hätte Denis Buja die Gäste bei einem Pfostenschuss in Führung bringen können, später traf er mit einem Kopfball die Latte.

Aindling jubelt erst nach der Pause

Dazwischen hatten die Aindlinger die Weichen auf Sieg gestellt. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen", so der Aindlinger Coach, der aber unmittelbar nach der Pause jubeln durfte. Über Anton Schöttl und Matthias Schuster war der Ball zu Florian Bobinger gekommen, der das 1:0 erzielte (46.). Danach trafen auch noch Antonio Mlakic (56.) und Schöttl (69.). Das klare Ergebnis war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich die personelle Lage beim Spitzenreiter entspannt hatte. Aus beruflichen Gründen kam Oguzhan Karaduman erst zur Pause, er wäre ebenfalls ein Kandidat für die Startelf gewesen.