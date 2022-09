Verfolger Aindling kann Spitzenreiter Ecknach nicht stoppen

Die gut 400 Zuschauer in Aindling sahen am Samstagabend kein hochklassiges Spitzenspiel zwischen dem TSV und dem VfL Ecknach, aber ein Derby mit viel Kampf. Der Ecknacher Marcus Wehren erhielt für ein Foul an Aindlings Anton Schöttl (vorne, am Boden) die Rote Karte. Da half auch das Zwiegespräch mit dem Schiedsrichter nichts mehr.

Foto: Michael Hochgemuth