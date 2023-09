Erst Spitzenspiel, dann Hochzeit: Ecknach will Tabellenführer ärgern

Der TSV Aindling muss am Freitag zum Schlusslicht Kaufering. Der VfL Ecknach ist beim Spitzenreiter Wertingen gefordert. Ein Spieler fehlt aus guten Gründen.

Bereits am Freitagabend stehen für den TSV Aindling und den VfL Ecknach wichtige Partien an. Während die Aindlinger in der Landesliga als Favorit ins Spiel gehen, ist Ecknach beim Spitzenreiter Außenseiter.

Seit sechs Spielen ist der TSV Aindling ungeschlagen und liegt als bester Aufsteiger auf Rang vier. Ab 18.30 Uhr ist das Team von Trainer Christian Adrianowytsch zu Gast beim VfL Kaufering. Beim Tabellenletzten ist Aindling in der Favoritenrolle. "Dass Kaufering momentan Letzter ist, wissen wir. Trotzdem wird es eine schwere Aufgabe. Letztes Jahr war die Mannschaft echt Klasse und hat im vorderen Mittelfeld mitgespielt", so der Coach, der hinzufügt: "Es läuft momentan echt gut, aber wir dürfen Kaufering nicht unterschätzen." Ziel sind allerdings ganz klar drei Punkte. Der Rückstand der Aindlinger auf Rang zwei beträgt aktuell nur einen Zähler. Dennoch bleiben die Aindlinger bei ihrem Saisonziel. "Es sind gerade einmal vier Punkte zum Abstiegsrelegationsplatz. Verlieren wir zwei Spiele, kann es sein, dass wir wieder ganz unten mitspielen", so Adrianowytsch. Der Vorstand Josef Kigle ordnet die Lage ähnlich ein: "Das, was momentan groß diskutiert wird, entspricht nicht unserem Denken. Wir haben momentan 17 Punkte, unser Ziel ist immer noch, die Klasse zu halten."

Auch personell hat sich die Lage in Aindling wieder gebessert. Für Florian Kronthaler kommt ein Einsatz allerdings noch zu früh. Dafür kann Matthias Schuster wieder mitwirken. Der Einsatz von Dominic Robinson ist noch Fraglich, da er die Woche krank war. Moritz wagner kommt etwas später, weil er mit seiner Jugend des FC Augsburg selbst Training hat. Anton Schöttl hat noch mit seiner Verletzung zu kämpfen: "Ich weiß aktuell nicht, ob ich am Freitag spielen kann, so kurzfristig kann man das nie sagen", so Schöttl. (joj)

Fußball: Ecknach spielt wegen Hochzeit schon am Freitag

Warum findet das Bezirksligaspiel zwischen dem TSV Wertingen und dem VfL Ecknach bereits am Freitag um 19 Uhr statt? Für diese Änderung im Terminplan gibt es eine einfache Erklärung: Am Samstag heiratet Serhat Örnek, dazu hat er einen Großteil der Mannschaft eingeladen. "Das ist ein Superteam", sagt VfL-Spielertrainer Angelo Jakob über den Gegner, der mit einer Serie von sieben Siegen loslegte wie die Feuerwehr, ehe es zuletzt ein 2:2 gegen Stätzling gab, wobei der Ausgleich erst in der Nachspielzeit zustande kam. "Umsonst werden wir nicht da nausfahren. Man freut sich immer, wenn man den Tabellenführer ärgern kann." Jakob weiß, dass seine Truppe jeden Kontrahenten in die Knie zwingen kann, dass sie andererseits auch gegen jeden als Verlierer vom Platz gehen kann, wenn die Leistung nicht stimmen sollte.

Die Urlaubszeit spielt nach wie vor eine große Rolle in den Ecknacher Personalplanungen. Örnek steht wegen der Hochzeit nicht im Kader, ebenso wenig Tobias Jusczak, der sich in Urlaub verabschiedet. Ein Trio kehrt dagegen ins Aufgebot zurück: Daniel Zakari, Tim Sponer und Jonas Erhard. Somit sollten die Gäste in der Lage sein, ausreichend Plätze auf der Bank der Ersatzkicker besetzen zu können. "Das ist ganz in Ordnung", beschreibt Jakob die Situation und spricht von einer "Riesenaufgabe". (jeb)