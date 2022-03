Trainerlegende Günter Bayer beendet Karriere

Nach mehr als 35 Jahren als Fußballtrainer ist für Günter Bayer am Saisonende Schluss. Der 68-Jährige feierte mit dem TSV Aindling und dem SV Mering Erfolge.

Den TSV führte er 1996 in die damals viertklassige Bayernliga. Zudem feierte er am Schüsselhauser Kreuz zweimal den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals 2003 und 2004. Drei schwäbische Pokalsiege sowie jeweils eine schwäbische und bayerische Hallenmeisterschaft holte Bayer nach Aindling. Insgesamt hatte er zwei Amtszeiten beim TSV – von 1994 bis 1998 sowie von 2002 bis 2004. Auch beim SV Mering hinterließ der Übungsleiter, der mit 32 Jahren seine Trainerkarriere begann, Spuren. Von 2011 bis 2016 gab Bayer die Kommandos beim MSV. Beinahe gelang ihm der Aufstieg in die Bayernliga.

Apropos Aufstieg. Mit dem möchte sich der erfahrene Coach im Sommer aus Oberweikertshofen auch in den Ruhestand verabschieden. Die Chancen stehen gut. Aktuell liegt Bayer mit dem SC Oberweikertshofen auf Platz zwei der Bezirksliga Oberbayern und hat noch alle Chancen auf einen letzten Coup. (AZ)