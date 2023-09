Expertentipp: Knauer traut Bayern Sieg in Leipzig zu

Stotzards Spielertrainer Simon Knauer tippt die Partien am kommenden Wochenende. Er glaubt nicht an einer Augsburger Überraschung in Breisgau.

Simon Knauer ist in den hiesigen Fußballkreisen alles andere als ein Unbekannter. Der 34-jährige Angreifer machte sich einen Namen in erster Linie im Trikot des TSV Aindling, das er bereits als Jugendlicher trug. Seine beste Saison war wohl 2012/13, als er für den damaligen Bayernligisten nicht weniger als 21 Treffer erzielte. Knauer wechselte zwischendurch zum Lokalrivalen FC Affing am Lechrain und zum SV Mering, ehe er ans Schüsselhauser Kreuz zurückkehrte.

Nun agiert er die zweite Saison als Spielertrainer bei der DJK Stotzard. Die Mannschaft aus dem Aindlinger Ortsteil nimmt aktuell Rang drei in der Kreisklasse Aichach ein, in den ersten sechs Spielen der neuen Saison war Knauer bereits fünfmal erfolgreich. In der Bundesliga traut der Spielertrainer und Bayern-Fan den Münchnern einen Auswärtssieg beim Spitzenspiel in Leipzig zu. Dagegen glaubt er nicht an eine Augsburger Überraschung beim Auswärtsspiel im Breisgau.

RB Leipzig – FC Bayern 1:2

„Beide Mannschaften sind gut drauf. Da ich Bayern-Fan bin, tippe ich auf einen 2:1-Sieg der Münchner.“

SC Freiburg – FC Augsburg 2:0

„ Augsburg hat zuletzt gepunktet, aber die Freiburger müssen auch wieder was machen. Sie waren bisher nicht so in Schwung. Trotzdem sage ich: Sie gewinnen.“

Kreisklasse Aichach

Schiltberg – Echsheim-R. 3:1

Ecknach II – Ried 2:2

Mühlried – Bachern 0:3

Mauerbach – Gundelsdorf 2:2

Gebenhofen – Inchenhofen 0:2

Stotzard – Kühbach 3:1

Im ersten Jahr in Diensten der DJK Stotzard hätte Simon Knauer mit seiner Mannschaft beinahe den Durchmarsch geschafft. Nach dem Aufstieg aus der A-Klasse wurde der Neuling in der Kreisklasse Aichach Vizemeister und scheiterte erst in der Relegation gegen Hammerschmiede (1:2) am Einzug in die Kreisliga. Vor einer Woche waren die Stotzarder in der Liga, die aus 13 Mannschaften besteht, spielfrei. Knauer ist überzeugt davon, dass diese Spielklasse stärker einzuschätzen ist als in der vergangenen Saison. Er hat nicht den Eindruck, dass der Verein nun den Aufstieg von ihm und seinen Mitstreitern verlangt: „Mein Ziel ist ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften. Wir werden sehen, was dann rauskommt.“ Dass es vor einigen Monaten nicht klappte mit dem Einzug in die Kreisliga Ost, will er nicht als tragisch werten: „Das war kein Beinbruch, wir haben die Vizemeisterschaft gefeiert. Wir wissen, wo wir herkommen.“

Die Stotzarder haben in ihren Reihen einen Stürmer, den man getrost als einen Torgaranten bezeichnen darf. Darius Neamtu traf in der Saison 21/22 32-mal und eine Runde später in der Kreisklasse gar 38-mal. Der 25-jährige Rumäne ist aber nur bedingt einsatzfähig, er ist nämlich in Österreich beruflich tätig. „Damit ist er für uns eine Wundertüte“, so Trainer Knauer über Neamtu, der auch im Training der DJK des Öfteren fehlt, was sich naturgemäß eher negativ auf sein Leistungsvermögen auswirkt.