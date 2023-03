Hollenbach patzt zum Auftakt der Frühjahrsrunde

Plus Der TSV Hollenbach konnte im Auftakt der Frühjahrsrunde in der Landesliga nicht glänzen. Mit 0:1 unterliegt das Team gegen den TSV Weißenburg.

Der erste Durchgang zwischen Hollenbach und Weißenburg begann mit viel Tempo und mit lautstarken Anfeuerungsrufen. Beide Teams hatten sich für den Rückrundenauftakt viel vorgenommen, was auch die harte Zweikampfführung auf beiden Seiten zeigte. Eine erste Annäherung ans Gästetor hatte Michael Schäfer, doch sein Schuss aus etwa 20 Metern verfehlte das Gehäuse (4.). Weißenburgs erste Aktion vor dem Hollenbacher Tor hatte Max Pfann, der sich im Strafraum gut behauptete, seinen Schuss aber ebenfalls neben den Pfosten platzierte.