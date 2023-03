Fußball

19:00 Uhr

Im Match gegen Eichstätt verliert Pipinsried Spiel und Spieler

Plus Der FC Pipinsried steckte in Eichstätt eine bittere 0:3-Niederlage ein. Bereits in der zweiten Minute musste ein Spieler vom Feld.

Von Johann Eibl

Im Kampf um den Erhalt der Fußball-Regionalliga hat sich die Lage für den FC Pipinsried am Samstag weiter verschlechtert. In Eichstätt gab’s eine 0:3-Niederlage. Damit blieb die Mannschaft auch im zweiten Auftritt des Jahres 2023 ohne Torerfolg. Die Gäste verloren nicht allein dieses Duell im Keller der Tabelle, sondern auch noch einen Spieler.



