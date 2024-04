Aufstiegsaspirant Inchenhofen bleibt dank Heilgemeir in der Spur

TSV Inchenhofen besiegt die DJK aber nur knapp. Verfolger Bachern setzt sich gegen Mühlried durch.

Aufstiegsaspirant TSV Inchenhofen bleibt in der Kreisklasse Aichach weiter in der Spur. Gegen die DJK Gebenhofen sammelte die Stammler-Elf einen knappen 2:1-Heimsieg ein. Verfolger SF Bachern bezwang den SC Mühlried mit 3:2. Der TSV Kühbach schickte die DJK Stotzard mit 0:3 nach Hause. Keine Treffer fielen in der Begegnung zwischen dem FC Gundelsdorf und der SG Mauerbach. Die Partie Ried gegen Ecknach II wurde auf den 15. Mai verlegt.

TSV Inchenhofen – DJK Gebenhofen 2:1

Von einem knappen aber verdienten Heimsieg sprach TSV-Spielertrainer Martin Stammler. Verdient deshalb, „weil wir uns nach der Pause klar steigerten“, so der Inchenhofener Coach. Die erste Spielhälfte konnte ihn dagegen wenig erwärmen: „Da waren wir nicht richtig im Spiel“. Zumal die Gäste auch noch mit ihrer einzigen Chance den Führungstreffer erzielten. Tim Settele beförderte nach einen Stellungsfehler in der Abwehrreihe den Ball über Torhüter Andreas Egger ins Gehäuse. Stammler nahm in der Pause einige Umstellungen vor. Innenverteidiger Maximilian Heilgemeir rückte nach vorne und das sollte sich auszahlen. „Es war ein sehr schwieriges Match für uns, aber wir haben dann einen besseren Zugriff bekommen“, sah Stammler seine Elf völlig umgewandelt nach der Pause. Nach einem Eckball von Tobias Pachaly war Heilgemeir mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Und es kam noch besser. Stammler führte einen Freistoß aus der eigenen Hälfte weit in den Strafraum der Gäste aus und erneut war der Inchenhofener Spielführer Heilgemeir zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Kopfballtor den Siegtreffer.

SF Bachern – SC Mühlried 3:2

Fast eine Stunde sah der ambitionierte SF Bachern wie der sichere Sieger aus. Bereits in der dritten Spielminute gelang Tobias Rohrer nach einem Flankenball von Kobras der schnelle Führungstreffer. Spielertrainer Viktor Stiebel narrte nach einer halben Stunde fast die gesamte Gästeabwehr und lupfte dann gefühlvoll den Ball über Torhüter Nico Pechmann zum 2:0 ins Gästetor. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte dann Andre Lorenz mit einer strammen Direktabnahme auf Zuspiel von Stiebel auf 3:0. „Das sah dann alles nach einem ruhigen Nachmittag aus“, teilte SFB-Presseprecher Holzmüller mit. Er machte dabei aber die Rechnung ohne den Gast, der hellwach blieb und die Schnitzer der Platzherren nutzte. „Wir haben unerklärlich plötzlich individuelle Fehler produziert“, so Holzmüller. Mustafa Halici nutzte den ersten aus spitzem Winkel zum 1:3 und Tahsin Hiziroglu machte die Partie nach einer Stunde mit dem Anschlusstreffer plötzlich noch einmal spannend. Mühlried hätte sich dann fast noch den Ausgleichstreffer verdient gehabt, „aber wir konnten den knappen Vorsprung über die Zeit bringen“, schnaufte Holzmüller nach dem Schlusspfiff durch.

TSV Kühbach – DJK Stotzard 3:0

Hoch zufrieden zeigte sich TSV-Coach Emanuel Miok nach dem klaren Heimsieg über die DJK Stotzard. „Unser Sieg geht völlig in Ordnung, den wir sind sehr gut in die Partie gestartet“ so der Kühbacher Trainer. Bereits in der dritten Spielminute gelang Nilas Mederer mit einem gefühlvollen Lupfer über Gästekeeper Matthias Drechsler der schnelle Führungstreffer. Kühbach blieb weiter am Drücker. Marcel Pietruska marschierte über die rechte Außenbahn und seinen Querpass vor das Gehäuse drückte Mederer zum 2:0 in das Tor der Gäste. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte dann Gästestürmer Philipp Bauer die Chance zum Anschlusstreffer. Aber er lupfte den Ball nicht nur über Torhüter Quirin Thumm, sondern auch über den Querbalken. Für Miok war dies eine spielentscheidende Szene: „Denn dies hätte den Gästen sicher Aufwind gegeben.“ Nach dem Wechsel standen die Platzherren noch tiefer und konterten die Stotzarder nach einer Stunde aus. Diesmal legte Mederer den Ball quer im Strafraum und Magnus Haberl hatte keine Mühe auf 3:0 zu erhöhen. Wenig später hatte Haberl dann Pech, dass seine Volleyabnahme nur an das Aluminium klatschte.

FC Gundelsdorf – SG Mauerbach 0:0

Von einem mäßigen Auftritt der beiden Mannschaften sprach FCG-Abteilungsleiter Haider: „Da war heute nicht viel an Chancen drin.“ Die Gäste standen in der Defensive sehr ordentlich und ließen nahezu nichts zu. „Da haben wir uns schwer getan“, so Haider, der kurz nach der Pause dann fast einen Gegentreffer notieren musste. Routinier Christoph Kratzenberger hatte abgezogen, aber FCG-Schlussmann Alxander Dirr war hellwach. Reaktionsschnell klärte er auf der Torlinie und verhinderte einen Einschlag. Den verzeichneten dann die Platzherren. Stefan Haider wähnte sich schon als Torschütze nach dem Zuspiel von Markus Westermair. Einzig Schiedsrichter Erhan Özcan hatte etwas dagegen und annullierte den Treffer wegen Abseitsstellung. Dem konnte sich Abteilungsleiter Haider nicht anfreunden: „Das war doch ein Rückpass“, wetterte er vergeblich – es blieb beim torlosen 0:0.