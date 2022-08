Bachern verliert „unnötig“ gegen Favorit Gerolsbach

Plus Fußball-Kreisklasse: Kühbach spielt 4:0-Sieg gegen Ottmaring stark heraus und Gebenhofen bezwingt Gundelsdorf mit einem späten Treffer.

„Da wäre heute erneut wieder mehr drin gewesen“, trauerte FCL-Coach Christoph Mittermaier den vergebenen Möglichkeiten nach. Der VfL Ecknach II hatte einen starken Schlussmann Raphael Engl, der mehrmals gute Einschussmöglichkeiten der Platzherren zunichte machte. Christoph Haas brachte die Laimeringer vor dem Seitenwechsel in Führung. Marvin Gaag verpasste es dann, den zweiten Treffer nachzulegen, denn Engl parierte stark. Unmittelbar nach dem Wechsel glich Ecknach durch Spielführer Florian Englhard aus. Der FCL ging durch Marvin Gaag nach einem Steckpass von Christoph Haas in Führung, aber Ecknach konterte die Platzherren aus, als man im Vorwärtsgang den Ball vertändelte. Torjäger Almir Tatarevic hatte keine Mühe beim 2:2. Und als dann Haas von Timo Burgstaller im Strafraum gefoult wurde, sahen sich die Platzherren schon auf der Siegerstraße, denn Marvin Gaag traf zum 3:2. Im Gegenzug unterlief Mittermaier ein Foulspiel im Sechzehner – Almir Tatarevic verwertete den Elfer zum 3:3.