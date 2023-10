Stotzard stoppt die Siegesserie von Tabellenführer Ried

Plus DJK Stotzard gewinnt in Ried mit 2:1 und rückt auf Platz zwei. Gebenhofen bezwingt Schiltberg und Bachern Gundelsdorf.

Nun hat es auch den SV Ried erwischt. Im Spitzenspiel der Kreisklasse Aichach gegen die DJK Stotzard unterlag der SVR mit 1:2 erstmals.

Einmal mehr haben die beiden Topstürmer Simon Knauer und Darius Neamtu der DJK Stotzard den Unterschied ausgemacht. „Wir haben sicher einen guten Ball vor der Pause gespielt“, zeigte sich SVR-Spielertrainer Maximilian Klotz nicht unzufrieden. Den Führungstreffer von Knauer aus der 23. Spielminute glichen die Platzherren durch Fabian Wittmann vor dem Seitenwechsel aus. „Da hätten wir auch noch einen drauflegen können“, so Klotz. Nach dem Wechsel agierte der Gast dann aber abgeklärter. Darius Neamtu war nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sommer hellwach und schlenzte mit der ersten Aktion den Ball erneut an Torhüter Helfer vorbei ins Tornetz.