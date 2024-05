Keine Siege: Aichach-Friedberger Kreisligisten ohne Feiertagsglück

Ein Derby-Unentschieden, ein Hoffnungsschimmer und eine Niederlage nach Führung: In den Kreisligen Augsburg und Ost bleiben die Mannschaften aus dem Kreis ohne Sieg.

Der TSV Merching und der Kissinger SC liefern sich in der Kreisliga Augsburg ein hitziges Derby, das beide Mannschaften nicht in Vollbesetzung beenden dürfen. Dasing kann im Nachholspiel gegen Joshofen-Bergheim erneut punkten, während der TSV Pöttmes in der Kreisliga Ost eine Führung aus der Hand gibt und verliert.

Kreisliga Augsburg: TSV Merching – Kissinger SC 1:1

Keinen Sieger gab es im Derby zwischen dem TSV Merching und dem Kissinger SC. Noch nie konnten die Merchinger im Derby gegen den KSC gewinnen, dabei blieb es auch. In einem hitzigen Kopf an Kopf Spiel, dass mit Zehn-gegen-Zehn beendet wurde, gelang beiden Mannschaften ein Tor und das Spiel endete 1:1 Remis. Bereits nach elf Minuten mussten die Gäste aus Kissing verletzungsbedingt wechseln, für den ausgewechselten Philipp Strehle kam Fabian Kerzel in die Partie. In der 18. Minute konnten die rund 150 Zuschauer den ersten Treffer sehen. Kissings Julian Zeiske stellte mit seinem dritten Saisontreffer auf 1:0 für die Gäste.

Merching und Kissing beenden das Spiel zu zehnt, für Dasing wäre mehr drin

Doch die Gastgeber zeigten noch vor der Halbzeitpause eine Reaktion und glichen aus. Ein direkter Freistoß von Julian Schmid sorgte für das 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gerieten die Gäste aus Kissing sogar noch in Unterzahl. Alexander Ostenrieder musste als letzter Spieler zum Foulspiel greifen und sah dafür von Schiedsrichter Helmut Bößhenz die Rote Karte. Der TSV Merching startete damit in Überzahl in den zweiten Spielabschnitt. Eine halbe Stunde nach Anpfiff der zweiten Halbzeit schwächte allerdings Valentin Huber vom TSV Merching sein Team mit einer gelb-roten Karte und die Spieleranzahl war wieder ausgeglichen. Im Zehn-gegen-Zehn in der Schlussphase gelang keiner Mannschaft mehr der Lucky Punch – es blieb am Ende beim 1:1 Unentschieden. (lost)

Kreisliga Augsburg: TSV Dasing – SpVgg Joshofen-Bergheim 1:1

Nach dem 1:0-Auswärtserfolg beim FC Gerolsbach konnte der TSV Dasing zu Hause im Nachholspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim sich ein 1:1 Unentschieden erkämpfen. Die Gilg/Rummel-Schützlinge mussten dabei einen frühen Rückstand hinterherlaufen, Fabian Fetsch erzielte die Führung für die Gäste. Coach David Gilg: „Bitter, wie wir leider zu viele Chancen in diesem Spiel liegen gelassen haben.“

Dasing, Joshofen Bergheim, Reinhold Rummel Der TSV Dasing holt mit einem 1:1-Unentschieden zum zweiten Mal in Folge Punkte – dank eines Achtungserfolges gegen die SpVgg Joshofen Bergheim. Foto: Reinhold Rummel

Die Platzherren starteten dynamisch, scheiterten aber des Öfteren an Gästekeeper Alexander Schmidt. Der Gast agierte mit schnellem Umschaltspiel und hatte nach 14. Minuten dann Erfolg. Torjäger Fabian Fetsch schob das Spielgerät unerreichbar für Bastian Pauer ins untere linke Toreck. Dasing zeigte sich nicht geschockt und hatte noch vor dem Seitenwechsel durch Baumgärtner, Petrus und Kreutmayr dicke Chancen. Dann aber unterlief dem ansonsten starken Patrick Molnar ein Foulspiel an Fabian Fetsch im Strafraum (38.). Robert Zisler hatte die Chance vom Punkt nachzulegen, aber Torhüter Bastian Pauer reagierte stark und hielt den Strafstoß.

Dasing vergibt mehrere Chancen zum Sieg gegen Joshofen-Bergheim

Nach dem Wechsel häuften sich die Möglichkeiten beim TSV noch mehr. Zunächst hatte Baumgärtner mit einem Lattenkracher Pech und Nico Necker scheiterte erneut an Keeper Schmidt. Mit einem weiteren Freistoß hatte dann Marc Baumgärtner mehr Erfolg. Der Flachschuss zappelte zum längst fälligen 1:1-Ausgleich im Gästetor. Johannes Rummel, Marc Baumgärtner und Markus Kreutmayr vergaben in der Folge noch weitere Chancen. (r.r.)

Kreisliga Ost: TSV Pöttmes – FC Rennertshofen 1:3

Vier Spiele in Folge ist der TSV Pöttmes nun sieglos, daran änderte auch das Spiel gegen den FC Rennertshofen aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen nichts. Dabei fing die Partie für die Pöttmeser eigentlich gut an: Schon in der 21. Spielminute brachte Louis Lustig seine Mannen mit 1:0 in Führung.

Die Freude des Turn- und Sportvereins währte allerdings nicht lange: Dem Rennertshofener Verteidiger Marvin Sauer gelang in der 37. und 38. Minute ein Doppelschlag zum 1:2-Pausenstand aus Pöttmeser Sicht.

Auch nach der Pause fand die Elf der spielenden Trainer Fabian Schabartke und Stefan Klink nicht wieder besser in das Spiel. In der 66. Minute erhöhte Tobias Kruber gar auf 3:1 für die Gäste aus Rennertshofen. Spielertrainer Fabian Schabartke kassierte zudem in der Nachspielzeit noch eine Gelb-Rote Karte. Der TSV Pöttmes steht nun auf Rang 8 der Kreisliga-Tabelle und empfängt am Sonntag den Tabellen-13. FC Gerolsbach. (ddur)