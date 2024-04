Rinnenthal lässt sich auch im Friedberger Stadtderby nicht stoppen

Plus Der BCR bleibt Tabellenführer. Gegen den TSV Friedberg tut sich die Spitzenmannschaft aber schwer. Im BCA-Duell entführt Aichach die Punkte aus Adelzhausen.

Rinnenthal bleibt souveräner Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Ost. Im Stadtderby gegen den TSV Friedberg tat sich der BCR aber zuhause überraschend schwer. Die Verfolger Aichach und Affing holten ebenfalls drei Punkte. Eine herbe Klatsche gab es für die SG Stätzling/Igenhausen II. Das Mittelfeldduell zwischen dem SC Oberbernbach und dem SSV Alsmoos-Petersdorf wurde abgesagt; das Heimspiel des TSV Dasing gegen den SV Hammerschmiede wurde auf den 7. Mai verlegt.

BC Rinnenthal – TSV Friedberg 2:1