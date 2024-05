Fußball-Kreisliga

21:34 Uhr

Rinnenthal hält weiter Kurs

Sascha Tesic (am Ball) und der FC Affing unterlagen im Lechrain-Derby zuhause gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf.

Plus BCR gewinnt auch in Rennertshofen. Die Meisterschaft ist aber drei Spieltage vor Saisonende noch nicht entschieden. Dasing gewinnt in Friedberg und schöpft wieder Hoffnung.

Der BC Rinnenthal lässt sich auf seinem Weg zur Meisterschaft in der Kreisliga Ost nicht stoppen und auch der BC Aichach kann sich schon langsam auf die Aufstiegsrelegation gefasst machen. Verfolger Affing hat sich durch eine Heimniederlage mehr oder weniger aus dem Rennen genommen.

Rennertshofen – Rinnenthal 0:4

