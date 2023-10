Fußball-Landesliga

15:30 Uhr

Aindling bleibt auch gegen Team mit stärkstem Angriff standhaft

Plus Beim 2:2 des TSV Aindling beim Team II des FC Memmingen sorgt David Burghart für den Gleichstand. Der Verteidiger ist an beiden Treffern beteiligt.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling können ein Zwischenzeugnis vorlegen, das nicht unbedingt glänzend ausgefallen ist, das sich aber allemal sehen lassen kann. Nach dem 2:2 am Samstag bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen haben die Gäste zum Abschluss der Vorrunde 24 Zähler auf dem Konto. Damit könnte noch vor der Winterpause die Marke von 30 Punkten erreicht werden – angesichts von fünf noch ausstehenden Partien in diesem Jahr, davon drei zu Hause, ein realistisches Ziel. Diese Zahl hatte schon vor einigen Wochen Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb, als Wunsch formuliert.

Zunächst sah es nach einer Niederlage für Aindling aus

Bis auf eine Ausnahme traten die Aindlinger im Allgäu mit der gleichen Besetzung wie im letzten Heimspiel an. Anstelle von Moritz Wagner kam diesmal Xaver Kroll zum Zug, der nach einer Stunde nach einer Vorlage von David Burghart das 1:1 herstellte, ehe er ausgewechselt wurde. In der Startelf des TSV tauchte erneut Christian Adrianowytsch auf, doch der Spielertrainer musste bereits nach einer halben Stunde mit muskulären Problemen in einem Oberschenkel das Spielfeld verlassen. Jonas Kaufmann brachte die Hausherren vor einer Minikulisse vor dem Seitenwechsel in Führung, nach dem 2:1 durch einen Kopfball von Lukas Arslan nach einem Freistoß in der 80. Minute sah es nach einer Aindlinger Niederlage in Memmingen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen