Fußball-Landesliga

26.08.2023

Auf der Tabelle nach oben: Matchwinner Wagner trifft dreimal für Aindling

Plus Beim 3:0 über das Schlusslicht Illertissen II feiert der TSV Aindling den höchsten Saisonsieg und verbessert sich damit auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Das Erzielen von Toren war in dieser Saison bisher nicht gerade die Spezialität bei den Landesliga-Fußballern des TSV Aindling. Am Sonntag aber schlugen sie ordentlich zu, weil sie mit Moritz Wagner plötzlich einen Torjäger in ihren Reihen entdeckten.

Aindling rutscht auf der Tabelle nach oben

Der erzielte beim 3:0 gegen die zweite Garnitur des FV Illertissen alle drei Treffer. Nie zuvor in der Runde 2023/24 hatten die Aindlinger mehr als zwei Tore in einer Partie erzielt. Nun nehmen sie einen einstelligen Platz in der Tabelle ein, sie stehen auf Rang sechs und haben ein ausgeglichenes Torekonto. Die Aindlinger waren von den Namen her besser besetzt als eine Woche zuvor beim 1:0-Sieg in Gilching. Noah Menhart war nicht im Kader, seinen Part übernahm Spielertrainer Christian Adrianowytsch, der sich wieder für die Startelf nominiert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen