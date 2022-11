Fußball-Landesliga

12:00 Uhr

Hollenbach muss gegen Kaufering Klatsche einstecken

Plus Die nächste Niederlage für den TSV – in Kaufering hagelt es Tore bis zum 1:5-Endstand. Einige VfL-Spieler bekommt das Hollenbacher Team einfach nicht in den Griff.

Mit einer deutlichen 1:5- Schlappe im Gepäck mussten die Fußballer des TSV Hollenbach am Samstag die Heimreise aus Kaufering im Landkreis Landsberg antreten. Die Heimelf nahm erfolgreich Revanche für die 2:1-Hinspiel-Niederlage und gewann auch in dieser Höhe verdient.

