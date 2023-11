Fußball-Landesliga

vor 49 Min.

Punkt trotz Magerkost: Aindling holt glückliches Unentschieden

Gegen den FC Ehekirchen zeigte der TSV Aindling (rote Trikots) eine deutlich bessere Leistung, als in Oberweikertshofen. Einen Punkt gab es dennoch.

Plus Beim 1:1 in Oberweikertshofen schrammt der TSV Aindling haarscharf an einer Niederlage vorbei. Dennoch setzt der Aufsteiger seine Serie fort.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Eine Demonstration der hohen Fußballschule war das mit Sicherheit nicht, was der SC Oberweikertshofen und der TSV Aindling in ihrem Duell der Landesliga Südwest boten. Spielerischer Glanz flackerte nur ganz selten auf. Beiden Team war anzusehen, was auch bei einem Blick auf die Tabelle zum Ausdruck kommt: Mit dem Schießen von Toren haben sie Schwierigkeiten. Das 1:1 war somit ein gerechtes Resultat.

Die Hausherren müssen diese Punkteteilung eher als gefühlte Niederlage werten. Wer so weit unten steht wie sie, der braucht dringend alle drei Punkte. An diesem Ziel schrammten sie nur um Haaresbreite vorbei. Es lief bereits die 89. Minute, als Fabio Meikis drauf und dran war, die Kugel zum 2:1 über die Aindlinger Torlinie zu befördern. Doch David Burghart war den entscheidenden Tick schneller und kratze den Ball vor der Torlinie noch weg. Die Gästeführung hatte Xaver Kroll erzielt, als er nach einem Pass des eingewechselten Felix Danner SC-Keeper Elias Reinhert tunnelte. Der Ausgleich ging auf das Konto von Carl Weser, der nur wenige Sekunden zuvor auf den Platz gekommen war. Die Vorarbeit hatte mit einem schnellen Lauf Meikis geleistet, wobei Dominic Robinson nicht mehr in der Lage war, den Torschützen im letzten Moment zu hindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen