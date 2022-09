Fußball-Regionalliga Bayern

vor 21 Min.

Punkt in Vilzing: Pipinsried belohnt sich in der Nachspielzeit

Vilzings Andreas Jünger kommt in dieser Szene nicht an FCP-Torwart Felix Thiel vorbei. Dieser musste zwar zweimal hinter sich greifen, das reichte aber für einen Pipinsrieder Punkt in Vilzing.

Plus Der FC Pipinsried spielt in der Fußball-Regionalliga Bayern in dieser Saison erstmals unentschieden. Der wertvolle Ausgleich in Vilzing fällt erst spät.

Von Johann Eibl

Der FC Pipinsried verzeichnet zum ersten Mal in dieser Saison der Fußball-Regionalliga Bayern ein Unentschieden. Die Punkteteilung bei der DJK Vilzing sollte man aber als wertvoll einstufen, schließlich gehören die Hausherren der Spitzengruppe an. Der Treffer zum 2:2 gelang den Oberbayern erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Pablo Pigl erfolgreich war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen