Pipinsried steigt nach erneuter Heimpleite aus der Regionalliga ab

Die 1:3-Niederlage gegen den TSV Buchbach besiegelt den Abstieg des FC Pipinsried in die Fußball-Bayernliga. Das sagt der Teammanager zum Regionalliga-Aus.

Nach dem 15. Punktspiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn steigt der FC Pipinsried aus der Fußball-Regionalliga Bayern ab. Der Tabellenvorletzte hat rechnerisch keine Chance mehr, noch auf einen Regelationsplatz zu kommen. In unschöner Regelmäßigkeit gingen die Pipinsrieder in der Liga zuletzt leer aus. Am Freitag mussten sie sich zu Hause dem TSV Buchbach mit 1:3 geschlagen geben. Als am Samstag dann der Sechzehnte Vilzing einen Punkt in Rain holte, stand fest: Der FCP muss zurück in die Bayernliga.

Obwohl sich der Abstieg lange angedeutet hatte, sagte Teammanager Ati Lushi: „Dennoch tut es schon noch weh.“ Er stellte aber klar: „Auch die Bayernliga ist eine Sensation für uns.“ Trainer Enver Maltas war bereits nach der 1:3-Niederlage frustriert: „Es war einfach nichts.“ Buchbach sei schlicht abgezockter gewesen. „Es hat einfach nicht gereicht.“ Auch die Fans haben längst reagiert auf die Misserfolge des FCP. Trotz guter äußerer Bedingungen zählte man lediglich 165 Zuschauer.

Pipinsried erhält keine überirdische Hilfe

Sie erlebten, wie Daniel Muteba die Gäste mit dem ersten Torschuss in Führung brachte. Tobias Steer erhöhte per Elfmeter, auf die gleiche Weise verkürzte Halit Yilmaz für Pipinsried. Eine Viertelstunde vor dem Ende sorgte Sammy Ammari für die Entscheidung. Wer unten steht, der wartet im Fußball oft vergebens auf Hilfe von überirdischen Kräften. Die Gastgeber waren jedenfalls nach dem 1:2 dem Ausgleich durchaus nahe. Im Angriff liegt aber eine große Problemzone des FCP, der in 33 Auftritten lediglich 31-mal traf, das stellt Minusrekord für diese Liga dar. (jeb, fupa)