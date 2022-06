Fußball

22:47 Uhr

Relegation: DJK Stotzard jubelt über Aufstieg in die Kreisklasse

Überschwänglicher Jubel am Samstagabend bei der DJK Stotzard: Der Aufstieg in die Kreisklasse ist geschafft. Nicht nur Torhüter Johannes Kistler durfte viele Glückwünsche entgegennehmen.

Plus Stotzard steigt nach einem 5:1 über den ESV Augsburg in die Kreisklasse auf. Ein Spieler ist an allen DJK-Treffern beteiligt. Die erste Hälfte dauert 55 Minuten.

Von Johann Eibl

Die Fußballer der DJK Stotzard krönen ein glanzvolles Jahr. 2022 sind sie ungeschlagen und diese Klasse stellten sie auch am Samstag im Relegationsspiel gegen den ESV Augsburg eindrucksvoll unter Beweis. Auf der Anlage der DJK Gebenhofen bezwang der Vize der A-Klasse Ost den Zweiten der A-Klasse Augsburg West mit 5:1 Toren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen