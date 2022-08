Fußball

22.08.2022

TSV Hollenbach verliert auch bei Regen

Plus Vierte Niederlage des Fußball-Landesligisten in Folge beim 1:3 zu Hause gegen den 1. FC Sonthofen. Warum der Trainer dennoch weiter optimistisch ist.

Von Franz Fischer

Als am späten Samstagnachmittag ein leichtes Gewitter einsetzte, stand die Landesligapartie zwischen dem TSV Hollenbach und dem 1. FC Sonthofen kurzzeitig auf der Kippe. Doch Schiedsrichter Michael Hagl gab kurz vor Beginn grünes Licht für den Anpfiff. Am Ende ging der TSV mit einer 1:3-Niederlage zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Platz.

