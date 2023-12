Fußball

18:01 Uhr

Volker Weingartner gestorben: Höhenflug und Absturz mit dem BC Aichach

Plus Der frühere Vorsitzende des BC Aichach Volker Weingartner stirbt mit nur 53 Jahren. Der Tausendsassa griff mit dem Verein und seiner Firma nach den Sternen.

Von Johann Eibl, Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Er war ein Mann voller Ideen und großer Pläne. Volker Weingartner lernte aber nicht nur die Sonnen-, sondern auch die Schattenseiten des Lebens kennen, im Unternehmen wie auch im Sport. Am vergangenen Wochenende ist der frühere Mäzen und Vorsitzende des BC Aichach im Alter von 53 Jahren verstorben. Sein Name bleibt mit dem Höhenflug sowie dem Absturz der BCA-Fußballer verbunden.

Mit dem BC Aichach schnupperte Volker Weingartner am Tor zur Regionalliga. Foto: Fred Schöllhorn (Archivbild)

Als der TSV Aindling auf dem sportlichen Gipfel stand und in der damals ungeteilten Bayernliga eine führende Rolle spielte, da wollte Weingartner den Verein am Lechrain hinauf in die Regionalliga hieven. Es blieb beim Versuch. Die nächste Station hieß BC Aichach, wo er zunächst als Mäzen die Schatulle öffnete, im Oktober 2009 wurde er gar Vorsitzender des Vereins. Wie viel Geld er damals für die BCA-Kicker locker machte, wird wohl niemand zuverlässig sagen können. Es muss aber ein erheblicher Betrag gewesen sein, denn sonst wären nicht so viele renommierte Kicker in die Kreisstadt gekommen. Er selbst nannte sich einen "Fußballverrückten" und sprach öffentlich von „mehreren Millionen Euro“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen